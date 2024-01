Espera-se que os Chargers persigam ‘agressivamente’ o técnico do College Football Playoff

Tele Carcajus de Michigan‘programa de futebol tem estado entre os NCAAfoi o melhor durante a década de 2020 – mas uma mudança na liderança pode ser iminente.

Michigan treinador principal Jim Harbaughque transformou o programa de um Dez Grandes também colidiu com uma equipe consistente entre os cinco primeiros, deverá ser objeto de um “agressivo“perseguição pelo Carregadores de Los Angeles após a conclusão do 2023 NFL temporada. Harbaughque levou Michigan ao Eliminatórias de futebol universitário em temporadas consecutivas, não aceitou uma oferta de contrato de longo prazo da universidade – levando a especulações cada vez maiores de que o jogador de 60 anos está de olho em retornar à Califórnia e ao futebol profissional.

Uma desmontagem completa em Os anjos não parece algo em consideração por parte Carregadorespropriedade, que teve de afastar as acusações de ser “barato” – bem como a crença de que o Carneiros os ultrapassou no O mercado.

Tentando Harbaugh a recusar um relato US$ 125 milhões oferta de extensão de Michigan e retorno à NFL seria uma pena para o proprietário do Chargers Reitor Spanosque também terá que contratar um novo gerente geral após a demissão do Tom Telesco mês passado. O novo GM herdará uma equipe que está projetada para ser mais de US$ 30 milhões acima do teto salarial – mas pelo menos ele terá um quarterback estrela Justin Herbertque assinou um US$ 262 milhões extensão do contrato antes da temporada de 2023.

Harbaugh, ele próprio ex-quarterback do Chargers entre 1999 e 2000, também pode estar interessado em trabalhar com Herberto além de provar seu valor para a NFL mais uma vez após sua polêmica saída da liga há uma década. Apesar de liderar o São Francisco 49ers a três jogos do campeonato da conferência e o Super Bowl após a temporada de 2012, Harbaugh e 49ers a propriedade entrou em conflito sobre a direção da franquia, o que convenceu o treinador a retornar à sua alma mater, Michigan, em 2015.

O sucesso – e controvérsia – de Harbaugh em Michigan

Sob Harbaugh, o programa de futebol de Michigan se tornou um dos mais fortes do país – embora tenha se envolvido em uma controvérsia sobre roubo de placas na segunda metade de 2023. Esse escândalo viu Harbaugh suspenso por três jogosembora ele tenha retornado a tempo de treinar o Carcajus no Semifinal do playoff de futebol universitário no Tigela Rosa em Pasadena, Califórnia.

Entrando no PCP semifinal, o recorde de Harbaugh em Michigan ficou em 87-25, com a temporada regular de 2023 representando sua primeira campanha invencível nas fileiras universitárias. No entanto, Harbaugh Recorde de 1-6 em jogos de bowl antes de segunda-feira é uma mancha em seu excelente mandato em Ann Arbor.