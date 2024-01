Jennifer Lopez exibe frenesi fashion no guarda-roupa de férias em St. Barts

Jennifer Lopez tem mostrado seu estilo de férias escaldante em São Bartolomeu ao lado do marido Ben Afflecktransformando a ilha caribenha em sua passarela glamorosa.

A estrela multi-talentosa, 54exibiu seu físico invejável em um biquíni preto deslumbrante adornado com pequenos detalhes de pérolas durante um passeio na praia em 30 de dezembro. López complementou seu look de praia com um xale de seda vibrante, um chapéu de aba larga e uma variedade de acessórios, incorporando seu estilo característico.

O “Jenny do bloco” a cantora continuou a cativar com um conjunto de biquíni branco combinado com um chapéu de palha e uma toalha rosa para um passeio tranquilo na praia.

Problemas no Paraíso?

O casal poderoso mais tarde embarcou em um mini carro Moke, com López vestindo sem esforço um floral branco Giambattista Valleu uso vestido de sol e óculos de sol brancos retrô, enquanto Affleck optei por jeans e camisa de botão.

No entanto, a excursão de compras do casal revelou um vislumbre de tensão, pois Affleck relutantemente desempenhou o papel de fotógrafo López. A cantora modelou um vestido branco Gucci top cropped e rosa Chanel saia, complementada por oversized Valentino oculos de sol.

Apesar de qualquer drama nos bastidores, López trouxe o glamour para Véspera de Ano Novo com um conjunto de pijama de seda, um grande colar de pérolas, um casaco de pele preto e um chapéu enorme adornado com um pequeno bordado de beija-flor.

JLo nunca para de trabalhar

Lópezque não desacelera, sugeriu férias produtivas, possivelmente trabalhando em seu próximo álbum, “Este sou eu agora,” programado para lançamento em 16 de fevereiro.

O casal da lista A juntou-se a outras celebridades como Jeff Bezos, Lauren Snchez, Scott Disick, Heidi Klume Madona em St. Barts, transformando a ilha em um retiro de inverno repleto de estrelas.

Como López continua a aproveitar o sol e exibir seu guarda-roupa de férias, os fãs aguardam ansiosamente mais vislumbres de suas aventuras tropicais com Affleck.