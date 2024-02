Brock Purdy não está sozinho: quais outros zagueiros titulares foram os mais mal pagos no Super Bowl

Brock Purdya última escolha do Draft de 2022 da NFL, conhecido como Mr. Irrelevant, detém o contrato menos lucrativo entre seus pares, apesar de se estabelecer como zagueiro titular do São Francisco 49ers.

Até que ele assine um novo contrato, seus ganhos permanecerão modestos, enquanto muitos fãs se perguntam se Purdycom sua posição final no draft e sucesso em campo, é o quarterback mais barato para jogar no Super Bowl.

Quais zagueiros titulares do Super Bowl foram os mais mal pagos?

Seu salário, de US$ 820 mil, é inferior ao Russel Wilsonde US$ 989 mil, que chegou ao Super Bowl duas vezes com o Seahawks antes de garantir um contrato mais substancial.

No entanto, ainda é maior em comparação com lendas como Dan Marino, Tom Brady e Joe Montanaque ganharam US$ 726.000, US$ 497.000 e US$ 276.000, respectivamente, durante suas aparições no Super Bowl.

Purdydesempenho desde a substituição Jimmy Garoppolo em 2022 foi excelente, com taxas de conclusão impressionantes, números de touchdowns e rotatividade mínima.

Seu sucesso desafia os céticos que questionam seu talento, especialmente considerando o apoio do técnico principal Kyle Shanahanestratégia ofensiva.

O próximo confronto do Super Bowl LVIII contra Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City coloca Purdysuas habilidades à prova no maior palco do futebol.

Apesar de seu contrato de barganha, Purdya capacidade de liderar o 49ers sugere que ele é mais do que apenas um produto de Shanahansistema.