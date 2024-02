Festival internacional abre inscrição para audiovisual de Penedo e Cidades Criativas da Unesco

Inscrições vão até o dia 10 de fevereiro; Festival é exclusivo para produções das Cidades Criativas da UNESCO que só tem Penedo e Santos-SP na rede mundial

Produtores penedenses de audiovisual, muita atenção! O Festival Green Visions Potsdam, que vai acontecer na Alemanha entre os dias 30 de maio e 02 de junho, vai exibir curtas-metragens produzidos na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco, da categoria Cinema.

O vídeo a ser inscrito pode ter sido feito em Penedo – vencedora no edital da Unesco para a categoria Cinema – no período de 2022 a 2024, sendo que a inscrição termina no próximo dia 10 de fevereiro.

O Festival Green Visions Potsdam é novidade e vai combinar cinema, ciência e um mercado de vida sustentável para oferecer uma plataforma de discussão e exposição sobre a proteção do planeta, com objetivo de informar e entreter, por meio de filmes, sobre os múltiplos efeitos das alterações climáticas que já afetam a todos diretamente.

“Fazer parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO viabiliza uma série de possibilidades para Penedo, principalmente na área do audiovisual, entre elas participar de editais exclusivos e isso é de grande valia para o nosso municípios e para os penedenses”, explica Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Para inscrever a produção, é preciso atender os seguintes requisitos:

Duração máxima de 15 minutos

Serão aceitos curtas-metragens de todos os gêneros (ficção, animação, documentário e outros tipos)

Precisa ser feito em uma Cidade Criativa da UNESCO da categoria Cinema ou feito por cineastas da UCC (Unesco Creative Cities)

Produções feitas entre os anos 2022 a 2024

Legendado em inglês

Abordar temas como sustentabilidade, natureza, proteção ambiental e mudanças climáticas

O link de exibição e informações sobre o filme, com título, cineastas, ano e sinopse deverá ser enviado para creativecityoffilm@potsdam.de.

Mais detalhes através do site https://citiesoffilm.org/collaborative/green-visions-potsdam-call-for-short-films/

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo