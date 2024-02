Mudança de jogo no streaming de esportes: ESPN, Fox e Warner Bros. Discovery unem forças

EUuma colaboração inovadora, gigantes da mídia ESPN, Raposa, e Descoberta da Warner Bros. anunciaram planos para lançar uma iniciativa conjunta serviço de streaming esportivodestinado a revolucionar a forma como os fãs vivenciam os esportes ao vivo.

A plataforma, com estreia prevista para este outono, promete fornecer acesso incomparável a marquises eventos esportivos ao vivomarcando um marco significativo no mundo do entretenimento esportivo.

Este empreendimento inovador verá a formação de uma empresa recém-criada, de propriedade conjunta da ESPN da Disney, Fox, e Descoberta da Warner Bros.com cada empresa detendo uma participação igual de um terço.

A plataforma, ainda sem nome, oferecerá um pacote mais reduzido de redes lineares adaptadas especificamente para entusiastas de esportes, abrangendo todas as redes de transmissão e cabo de propriedade dos três conglomerados de mídia.

Balcão único para fãs de esportes em todo o mundo

Entre a extensa linha de canais incluídos no serviço de streaming estão ESPN conjunto de redes, TNT da Warner Bros.e TruTVe da raposa estações emblemáticas, FS1, FS2e BTN.

Além disso, os assinantes terão acesso a ESPN+melhorando ainda mais sua experiência de visualização de esportes.

O CEO da Disney, Bob Iger, expressou seu entusiasmo com o lançamento, afirmando: “Isso significa que o conjunto completo de canais ESPN estará disponível aos consumidores juntamente com a programação esportiva de outros líderes do setor, como parte de um serviço diferenciado centrado no esporte”.

A colaboração sublinha o compromisso das empresas em fornecer conteúdo desportivo de primeira linha aos fãs de todo o mundo.

Notavelmente ausentes do empreendimento estão Supremo e NBCUniversalembora os especialistas da indústria prevejam o seu potencial envolvimento no futuro.

“Eu não ficaria surpreso se eles se juntassem mais tarde”, comentou Kevin CrimCEO da empresa de dados de publicidade televisiva EDO.

A joint venture surge num momento em que o valor dos direitos de transmissão de mídia esportiva está aumentando e os telespectadores estão cada vez mais abandonando as tradicionais assinaturas de TV a cabo.

Com serviço de esportes ao vivo como principal impulsionador do envolvimento e dos preços premium, as empresas reconhecem a importância de investir em direitos de streaming para atrair e reter públicos.

Com lançamento previsto para a temporada da NFL, o novo serviço de streaming esportivo estará disponível como um produto direto ao consumidor por meio de um novo aplicativo.

Os detalhes de preços serão anunciados posteriormente, mas os assinantes também terão a opção de agrupar o serviço com plataformas existentes, como Disney+, Hulue Máx.melhorando ainda mais a sua acessibilidade.