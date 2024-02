Steve Harwell e C-Knight Families indignados com o desprezo ‘In Memoriam’ do Grammy

Steve Harwell dar Cavaleiro CAs omissões do segmento “In Memoriam” do Grammy no domingo foram rudes e desrespeitosas… de acordo com seus entes queridos.

Roberto Hayesrepresentante do falecido vocalista do Smash Mouth, fica magoado com o desprezo… embora ele diga ao TMZ que não o surpreendeu porque a Recording Academy nunca reconheceu Steve quando ele estava vivo… então por que eles o homenageariam quando ele estava vivo? passaportes?

Smash Mouth foi indicado ao Grammy uma vez, em 2000, mas não ganhou.

Seus comentários foram cortantes… perguntando quem ainda se importava em assistir ao Grammy – e expressando sua crença de que a cerimônia de premiação não era boa há mais de 20 anos.

Steve deixou uma influência duradoura na indústria musical antes dele faleceu em setembro de 2023… e apenas 2 meses depois, colega artista C-Knight também morreutendo sido retirado do suporte vital após complicações do diabetes.

Irmão de C-Knight George Lee Blount ecoaram sentimentos semelhantes de mágoa e indignação pela exclusão “In Memoriam”.

George disse ao TMZ … embora C-Knight e sua banda The Dove Shack nunca tenham conquistado um Grammy, seu impacto no G-funk e no hip hop é inegável – acrescentando que ele era uma lenda do hip hop, e o mínimo que eles poderiam ter feito foi dar-lhe uma menção.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

George espera que o mesmo erro não aconteça novamente, incentivando o Grammy a fazer mais pesquisas sobre os artistas para entender o trabalho duro e o sacrifício que eles colocam em suas carreiras musicais.