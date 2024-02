Tony Snell e sua luta desesperada para retornar à NBA: não é por mim, é pelos meus filhos

Tony Snell foi um grande jogador do segundo time NBA. O guarda de 6’6″ teve excelentes passagens com CHicago, Milwaukee, Detroit, Atlantae Nova Orleans até que ele veio Portlandparte de um comércio múltiplo que despencou Snell na obscuridade e finalmente o exilou da liga.

Dois anos depois, Snell está em busca de uma última tentativa de ser o melhor basquete do planeta, mas não só para ele, mas para seus filhos. Em entrevista recente, o jogador revelou que seus filhos Carter3 e Kenzo2, foram recentemente diagnosticados no espectro do autismo.

O Universidade do Novo México graduado revelou que ele próprio foi recentemente diagnosticado como autista. No entanto, o que o leva a buscar o retorno ao NBA quadra dura é o acesso a melhores benefícios médicos para ajudar seus filhos.

“Claro, quero voltar e jogar, mas tenho um propósito maior agora. Não é mais sobre mim. É sobre meus meninos”, disse. Snell disse em entrevista ao Yahoo Esportes.

A luta de Snell para retornar

O guarda, selecionado no Rascunho de 2013chegou ao Pelicanos de Nova Orleans em 2021. Lá, ele desempenhou um bom papel saindo do banco, com 18,4 minutos em quadra, 5,9 pontos e 2,1 rebotes por jogo.

Seu melhor trabalho foi defensivamente, cobrindo os atacantes adversários, evitando que chegassem à cesta do seu time. Seu comércio para o TrailBlazers de Portland no prazo de fevereiro mudou tudo isso.

Snell parecia não ter lugar no time e depois de um desempenho péssimo no resto da temporada regular, ele desapareceu no fundo do time.

Na entressafra de 2022, Portland decidiu não renovar o contrato e após alguns meses de incertezas, o jogador encontrou uma vaga no Celtas do Mainea Liga G equipe e Boston afiliado, o que poderia abrir a porta para ele conseguir um contrato permanente com a equipe do circuito principal antes do prazo final de 8 de fevereiro.

O novo objetivo de Tony

Como ele disse na palestra, Snell não está buscando a glória pessoal, nem mesmo o salário mínimo de um NBA jogador, mas acesso a melhores seguros de saúde.

Se ele conseguir um contrato permanente com Boston ou qualquer outro time da liga, esta seria sua décima temporada no NBAe isso o tornaria elegível para o plano médico premium do sindicato.

Isto proporcionaria cobertura médica para Carter e Kenzo. “É algo que eu realmente preciso. Não só para mim, mas para minha esposa e meus filhos”, o jogador enfatizou.

Sua luta, porém, parece complicada. Maine recentemente contratou outro jogador para a mesma posição, tirando seu tempo na quadra. A luta é difícil, mas Snell agora tem um propósito maior na vida, que é ajudar seus filhos.