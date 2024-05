A principal perspectiva, Losene Keita, explica a recusa de várias ofertas do UFC e PFL: ‘Eu sei o meu valor’

Não é sempre que um lutador regional recusa várias ofertas do UFC, mas foi exatamente isso que Losene Keita fez antes de assinar um novo contrato para permanecer na promoção europeia Oktagon MMA.

O lutador de 26 anos, que se mudou da Guiné para a Bélgica ainda menino, sempre sonhou em brilhar sob as luzes mais fortes do UFC. É uma fantasia que ele ainda espera realizar um dia, mas Keita simplesmente não achava que era o momento certo quando o UFC chamou.

“Oktagon é como um lar para mim”, disse Keita ao MMA Fighting. “O Oktagon me deu muitas chances e os fãs me amam e sou muito popular lá. Para mim, o UFC foi minha primeira opção, mas fico pensando: por que deveria sair de casa para ir para outro lugar?

“Tenho 26 anos, tenho um bom histórico, continuo aprendendo todos os dias. Ainda posso ter muita experiência antes de ir para o UFC. Nunca digo que o sonho do UFC acabou, mas para mim Oktagon agora é minha casa e estou feliz lá.”

Keita admite que é impossível que o dinheiro não tenha alguma influência no local onde ele luta, mas não é o único fator em sua decisão de ficar com o Oktagon em vez do UFC. Embora ele certamente aprecie o fato de o UFC o ver como um ativo que vale várias ofertas, Keita sentiu que a Oktagon realmente entendeu seu valor para a organização.

Keita é atualmente campeão peso pena e peso leve do Oktagon.

“[UFC tried to sign me] já três vezes”, revelou Keita. “Isso não acontece, mas não acho que muitos lutadores estejam no meu lugar. É por isso que isso não acontece [very often]. Estou sendo pago e bem pago em Oktagon. Eu sou uma das maiores estrelas lá.

“Ir para o UFC, lutar por US$ 12 mil [to show] e US$ 12.000 [to win] ou US$ 15.000 e US$ 15.000 é uma loucura. Sei que o UFC é a maior organização e sei o meu valor. Na Oktagon, eles conhecem meu valor, respeitam meu valor. É isso.”

Talvez o exemplo mais próximo de outro atleta optando por um caminho semelhante ao que Keita percorre agora seja o atual astro do UFC Paddy Pimblett, que também recusou várias ofertas da promoção antes de finalmente assinar como agente livre em 2021.

Pimblett afirmou abertamente que queria mais tempo para desenvolver seu jogo e se sentir realmente pronto para a competição que enfrentaria no UFC. A decisão pareceu funcionar bem para ele; Pimblett está invicto há cinco partidas no UFC e se tornou um dos maiores nomes da promoção nos últimos anos.

Keita entende as comparações que fará com Pimblett porque os dois recusaram ofertas do UFC, mas ele promete que não poderiam estar mais distantes fora dessa única semelhança.

“Sei que se for para o UFC não quero ser candidato. Quero ser o campeão”, disse Keita. “Quero ser bicampeão no UFC. Ainda não é hora de ir para o UFC. Estou aprendendo todos os dias. Estou há seis ou sete anos no MMA, ainda sou jovem, então agora não é hora. Além disso, financeiramente, não é o momento.

“Não sou arrogante, mas estou confiante. Posso estar no UFC agora e estar entre os 10 primeiros. Paddy, eu poderia vencê-lo no primeiro round agora, na verdade. Estou pronto [for the UFC]. A primeira vez [UFC reached out], me deram um adversário, já tinha data, tudo, mas financeiramente me sinto ótimo no Oktagon, é minha casa. Ando na rua e todo mundo me conhece. Vou para o UFC, ainda não tenho ninguém lá. Eu sei que isso pode mudar rapidamente, mas sou apegado aos fãs do Oktagon, então não quero mudar isso ainda.”

Keita diz que também rejeitou uma oferta da PFL para ingressar na temporada dos penas da empresa, onde oito lutadores competem pela chance de ganhar o grande prêmio de US$ 1 milhão.

Por mais que aprecie o interesse, Keita elogia a Oktagon por investir a mesma quantia em seu próprio torneio de peso leve, que acontece no sábado na Alemanha. Keita, claro, faz parte desse torneio.

“O mais interessante foi o PFL, porque o PFL me queria no torneio de peso pena de US$ 1 milhão”, explicou Keita. “É um ótimo negócio, na verdade. Mas eu disse que posso ganhar um milhão lá ou posso ganhar um milhão aqui, mas em um lugar estou em casa e em outro lugar não estou em casa.”

Keita sabe que há risco em permanecer no Oktagon, em vez de apenas aceitar a oferta para ingressar no UFC. Ele já enfrentou esse tipo de adversidade em sua única derrota profissional, após Keita quebrar a perna em uma reviravolta em julho de 2023, que é a única derrota de seu histórico.

Ele se recuperou rapidamente com uma vitória por nocaute em dezembro passado, e agora Keita está focado no torneio dos leves que começa no sábado.

Keita espera que o UFC eventualmente o procure novamente e, se chegar a hora certa, ele obviamente ouvirá a oferta. Mas, por enquanto, ele está feliz em ouvir seu nome ser cantado por 20 mil fãs fanáticos perto de casa.

“Imagine uma criança na rua entrando em uma arena com 20 mil pessoas gritando seu nome. É uma loucura”, disse Keita. “Então imagine ir para o PFL agora e preciso sair e ninguém me conhece. Sei que posso mudar isso rapidamente, mas não quero fazer isso com os fãs.

“Cada vez que vejo os fãs gritando meu nome, há uma sensação de entrar na arena com 20 mil pessoas gritando seu nome, é uma loucura.”