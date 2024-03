A equipe de P Diddy emite a primeira declaração: “O Sr. Combs é inocente… nada mais do que uma caça às bruxas”

Tindústria do entretenimento estava com olhos e ouvidos atentos na segunda-feira, como Sean “P. Diddy” Pentes‘casas em Los Angeles e Miami foram invadidas pelas autoridades. A razão para os ataques é uma contínua investigação federal de tráfico sexual.

Várias alegações preocupantes sobre Diddy surgiram nos últimos meses e parece que sua sorte está começando a acabar.

Entrevista com Kanye West explica o acordo imoral que Diddy fez para ficar fora da prisão

Enquanto tudo isso acontecia, o paradeiro de Diddy era relativamente desconhecido, embora ele tenha sido supostamente visto em um aeroporto executivo em Miami.

Diddy emite declaração sobre invasões domiciliares

Na terça-feira um dos advogados de Combs Aaron Dyeremitiu um comunicado ao Daily Mail.

“Ontem, houve um uso excessivo e grosseiro da força a nível militar, uma vez que mandados de busca foram executados nas residências do Sr. Combs. Não há desculpa para a excessiva demonstração de força e hostilidade exibida pelas autoridades ou a forma como os seus filhos e funcionários foram tratados. “

“O Sr. Combs nunca foi detido, mas falou e cooperou com as autoridades. Apesar das especulações da mídia, nem o Sr. Combs nem nenhum de seus familiares foram presos e sua capacidade de viajar foi restringida de alguma forma.”

“Esta emboscada sem precedentes – aliada a uma presença mediática avançada e coordenada – leva a uma pressa prematura no julgamento do Sr. Combs e nada mais é do que uma caça às bruxas baseada em acusações infundadas feitas em processos civis.”

“Não houve nenhuma constatação de responsabilidade criminal ou civil em nenhuma dessas alegações. O Sr. Combs é inocente e continuará a lutar todos os dias para limpar seu nome.”

Esta história continua a se desenvolver e evoluir a cada segundo que passa, portanto, fique atento à medida que receberemos mais informações nos próximos dias e semanas.