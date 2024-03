A esposa de Kanye West, Bianca Censori, em fotos de família antes da briga pelo guarda-roupa

Bianca Censori tem muitos dramas familiares agora – graças às roupas picantes e ao marido – mas ela e seus parentes eram todos sorrisos há não muito tempo, durante uma viagem em família ao Japão.

Nas novas fotos, obtidas pelo TMZ, Bianca sorri ao posar para uma série de selfies com a família – incluindo os pais Leão dar Alexandrabem como irmã Angelina … uma novidade para Kanye Westesposa desde que foi catapultada para a fama de primeira linha.

A família se reuniu para este passeio em junho de 2023 no teamLab Planets, um museu de arte envolvente em Tóquio. A viagem ao exterior foi a primeira vez que Kanye conheceu seus novos sogros – mais de 6 meses após seu casamento com Bianca.

Claramente, estes eram tempos mais felizes para os membros da família do Censor, que desde então entraram em conflito com Ye por causa do caso de Bianca. roupas atrevidas fora do país. Na semana passada, foi noticiado que o pai de Bianca quer enfrentar o rapper “Gold Digger” por desfilar Bianca pelo mundo com roupas quase imperceptíveis.

Tudo veio à tona na semana passada em Paris, onde Bianca fez do look quase nu seu estilo característico, arrasando com seus looks mais reveladores desde casar com Kanye em dezembro de 2022.

Claro, ela agora está vestindo rotineiramente meia-calça como calçaabrindo mão dos tops tradicionais para camisas transparentes e vestindo incontáveis bodys em cor nude.

Como vocês podem ver nas fotos de família, o clã Censor já estava experimentando o novo estilo de Bianca no verão passado. Durante a viagem em grupo. uma loira platinada, sra. West usava calças capri justas e um top bege sem costas que lutava para cobrir totalmente seus seios.

Mesmo naquela época, o contraste com os trajes turísticos mais tradicionais de sua família era flagrante.

O clã Censor certamente era fã de Ye no ano passado – Angelina chegou a chamar o casamento de Bianca com o vencedor do Grammy de “muito emocionante”.