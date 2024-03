Conor McGregor zomba da aposentadoria: ‘É para a porra do túmulo’

Conor McGregor tem uma presença tão grande, senão maior, na cultura pop quanto no mundo do MMA. Dê uma olhada em seus recortes de mídia on-line e você provavelmente verá uma foto dele no tapete vermelho ou no octógono.

Esse é o resultado de muito trabalho duro, disse McGregor à TNT Sports. Mas ele disse que as pessoas não deveriam pensar isso porque ele faz tantas coisas fora das lutas que está em transição.

Exatamente o oposto.

“Olhe para Mike Tyson agora, ele está lutando contra Jake Paul”, disse McGregor. “Ele lutou com Roy Jones também. Então aí está, esse é um cara mais velho. Quando ele estava lutando contra Roy Jones Jr., algo que realmente me chamou a atenção foi [that Mike Tyson] foi perguntado – Roy Jones, também um homem idoso, aposentado há muito tempo – ‘Por quê?’ Recalibre sua concorrência.

“Tem uma razão para que nos torneios de jiu-jitsu exista a categoria de veteranos e tudo mais. Então, eu realmente não sinto que poderia encerrar o dia até que esteja totalmente deitado, e é isso. Em uma caixa e caindo no chão – é quando vou encerrar o dia. Então, algo que realmente me impressionou com Mike Tyson foi que ele foi questionado em uma entrevista sobre a luta de Roy Jones Jr., o que você acha de Cus D’Amato, que foi seu mentor e treinador, o que você acha que Cus D’Amato faria dizer a você depois de todos esses anos. ‘Por que voltar agora?’ E o que Tyson disse realmente me impressionou. Ele disse, o que Cus me diria é: ‘Por que você demorou tanto?’

“E isso realmente me atingiu. É quase como se as pessoas ficassem sobrecarregadas com a pressão da vida, a incerteza, você vê muita gente no pós-luta, até a mais recente com o Dustin [Poirier] e [Alexander] Volkanovski, muitos lutadores… até mesmo Georges St-Pierre quando ele se aposentou. É como um peso, algo em cima deles, e eles permitem que isso os tire do jogo.”

Do ponto de vista de muitos de fora, o comportamento de McGregor fora da jaula não fez nada para dissipar a noção de que lutar não é mais sua prioridade e talvez nunca seja. Problemas persistentes com a aplicação da lei e uma série de aventuras comerciais prósperas levantaram questões lógicas sobre se ele algum dia voltará à forma que lhe permitiu conquistar títulos em duas divisões distintas e se tornar a maior estrela do UFC.

Muitas pessoas pensam que sabem a resposta para o que vem por aí para “The Notorious”. Ele garante que não.

“Estou ciente de que [pressure of life] está presente, aquele sentimento e aquela coisa, seja lá o que for”, continuou. “Mas também estou ciente de que descanso, recuperação, recalibração – não vou ter mais de 40 anos e olhar para o garoto maravilha de 19 anos de onde quer que ele seja, mesmo que eles pode estar me chamando. Veja todos os meus oponentes em potencial que tenho. Tenho gangues de oponentes, literalmente, com as quais tenho história – trilogias, lutas secundárias, até lutas recentes.

“Todos têm idade semelhante à minha. Então, se essas pessoas têm a mesma idade que a minha, e eu tenho o interesse do público, o que tenho, quem pode dizer que essas lutas não acontecerão na hora em que acontecerem? Você vem me buscar? É para o túmulo, meu caro. É para a porra do túmulo.”

Num futuro próximo, será até o final de 2024 e a confirmação de uma reserva no UFC, ele disse, está mais próxima do que muitos imaginam. Seja no UFC 303, como foi relatado, ou mesmo em algumas datas antes do final do ano, McGregor disse que os fãs o verão competir mais cedo ou mais tarde.

“Faltam algumas lutas no meu contrato”, disse ele. “Espero que este ano possamos fazer isso. Ainda é o primeiro trimestre de 2024, então ainda falta muito tempo. Estou confiante nisso e as negociações estão em andamento. Depois disso, gostaria de fazer parte do UFC, então vamos ver no que dá.”