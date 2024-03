Universidade do Colorado treinador de futebol Deion Sanders enviou uma mensagem clara aos seus jogadores durante as férias de primavera: sejam pontuais. Lixadeirasatualmente de férias no República Dominicanaalertou sua equipe para voltar na hora certa ou enfrentará consequências.

Em vídeo postado nas redes sociais, Lixadeiras enfatizou a importância de ser responsável e não perder reuniões importantes da equipe. Ele contou um incidente passado, quando um jogador perdeu um voo e teve que enfrentar o consequências de um armário vazio.

Enquanto aproveita suas férias, Lixadeiras está empenhado em garantir que seus jogadores estejam focados e preparados para a próxima temporada. Ele enfatizou que a atenção aos detalhes durante a entressafra se traduz em sucesso durante a temporada regular.

Sanders pretende incutir responsabilidade em seus alunos

Sanders’ a dedicação à sua equipe é evidente, mesmo quando ele está ausente. Ele quer que seus jogadores entendam a importância da disciplina e da responsabilidade, tanto ligado e desligado o campo.

O Bônus estão atualmente no meio dos treinos de primavera, com o objetivo de melhorar o recorde de 4-8 da temporada passada. Lixadeirasem seu segundo ano no programa, está determinado a levar a equipe ao sucesso.

Sanders está comprometido com o sucesso da CU

Apesar de suas aventuras de férias incluindo se perder durante uma corrida e precisar de resgate Lixadeiras continua comprometido com sua equipe. Sua mensagem é clara: chegue na hora certa e esteja preparado para os desafios que virão.

Enquanto o Bônus prepare-se para o NCAA 2024 temporada, Sanders’ liderança e dedicação serão cruciais para moldar o desempenho da equipe. Os torcedores podem esperar um time motivado e disciplinado sob sua orientação.