Explicação do colapso da ponte de Baltimore: o que aconteceu, trajetória do navio, quanto tempo durará a operação e muito mais

Tele Estados Unidos da América foi abalada pelo desabamento de uma importante ponte na cidade de Baltimore depois que um navio de carga colidiu com ele.

Nas primeiras horas da manhã de terça-feira, um navio bateu na ponte e fez com que toda a estrutura desabasse e caísse na água, com carros e pessoas sendo jogados no rio Patapsco abaixo deles.

Ponte de Baltimore desaba após ser atingida por navio cargueiro

Os 1,6 milhas (2,7 km) Ponte Francis Scott Key ajuda a atender o porto de carga especializado mais movimentado da América e as equipes de resgate estão agora procurando pessoas no rio em uma missão de resgate frenética.

Acredita-se que poderia haver até 20 pessoas na água, junto com “numerosos veículos, e possivelmente um caminhão-reboque ou um veículo tão grande quanto um caminhão-trailer, (que) entrou no rio”, Kevin Cartwrightdisse o porta-voz do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore à Reuters.

“Este é um evento com vítimas em massa e multiagências”, disse ele. “Essa operação vai se estender por muitos dias.”

Circulam online vídeos do incidente em que os faróis dos carros podem ser vistos caindo na água quando o navio começa a pegar fogo com o peso da ponte.

Estado de emergência declarado

O governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência. Ele disse em comunicado que o estado estava “trabalhando com uma equipe interagências para mobilizar rapidamente recursos federais do Administração Biden.” O FBI em Baltimore disse no X que seu pessoal estava “no local”.

Depois de chegar ao porto de Baltimore, a Reuters relata que o navio deixou o porto novamente às 12h53 horário do leste dos EUA e colidiu com a ponte à 01h28.

Foi identificado pelos dados de rastreamento de navios do LSEG como sendo um navio com bandeira de Cingapura chamado Dali.

O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd e o gerente é Synergy Marine Group, mostram dados do LSEG.

A Synergy Marine Corp disse que o Dali colidiu com um dos pilares da ponte e que todos os seus tripulantes, incluindo os dois pilotos, foram encontrados e não houve relatos de feridos.