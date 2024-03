O marido de Christine Quinn pede restrição contra ela por causa de reivindicações de DV

Dumontet acaba de entrar com um pedido de ordem de restrição temporária que busca impor um campo de força legal ao seu redor – algo que ele diz ser mais do que necessário, considerando o que ela alegou contra ele à polícia… incluindo violência doméstica, o que Dumontet nega completamente.

Dumontet afirma que descobriu que os dois cães urinaram em alguns pertences valiosos dele – embora ele diga que bloqueou esta área da casa dos cães – e quando foi confrontar Christine sobre isso. .. ele diz que a encontrou no quarto deles com um monte de material de limpeza e um monte de coisas espalhadas.

Dumontet diz que ficou furioso e pegou um saco de lixo no chão – que ele afirma estar cheio de trapos sujos e toalhas de papel – e jogou-o contra a parede, frustrado.

Assim que o saco foi jogado, Dumontet afirma que tentou escoltar seu filho para longe de todo o caos – mas alega que Christine agarrou o garoto e o escondeu em outro cômodo da casa. Dumontet diz que antes que ele percebesse, os policiais chegaram com armas em punho… e ele foi preso, por tudo o que ele afirma serem mentiras contadas por Christine sobre o que aconteceu.

Dumontet alega que Christine apresentou um relatório policial falso e fabricou as acusações de DV contra ele para obter vantagem em um possível divórcio, sem mencionar a custódia do menino. Ele também afirma que ela queria envergonhá-lo com tudo isso… e foi por isso que ela envolveu a polícia. Um juiz ainda não aprovou seu pedido de TRO.