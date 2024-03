Os tribunais britânicos permitem que Julian Assange recorra da sua extradição para os EUA

Julian Assange está na prisão HMP Belmarsh, desde 11 de abril de 2019, desde que a embaixada do Equador revogou seu asilo político.

No entanto, agora ele tem alguma esperança, pois o Tribunais Britânicos permitiram que a figura controversa apelasse contra sua extradição para os Estados Unidos.

O criador do WikiLeaks tem trabalhado para impedir a sua extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações criminais, e explorando todas as vias do caminho legal no Reino Unido, que não permite a pena de morte.

“Se ele for extraditado, ele morrerá”, Advogado de Assange disse à mídia. “Este é o seu apelo final.

“E se ele perder será o fim do seu caminho nos tribunais do Reino Unido porque não há possibilidade de recurso.”

Então, hoje, terça-feira, 26 de março, Assange recebeu boas notícias depois que o Supremo Tribunal de Londres decidiu que o jornalista australiano poderá recorrer da sua extradição para os Estados Unidos.

Ele terá margem de manobra para evitar que sua mudança para o país norte-americano se torne realidade e, assim, o julgamento, que já se arrasta há mais de uma década, continuará ainda mais.

Assange contou com o voto favorável de dois dos magistrados do Tribunal Superior, que concederam ao jornalista a oportunidade de recorrer, exigindo que as autoridades dos Estados Unidos dêem mais garantias sobre o que lhe acontecerá caso Assange é extraditado.

Durante uma audiência de dois dias no Tribunal Superior em Fevereiro o advogado de Assange Eduardo Fitzgerald, disse que as autoridades americanas estavam tentando puni-lo pela “exposição da criminalidade pelo governo dos EUA em uma escala sem precedentes” pelo WikiLeaks, incluindo tortura, assassinato e crimes de guerra.

O escândalo WikiLeaks

Wikileaks, criado por Julian Assange em 2006, divulgou 10 milhões de documentos em 2009 que denunciavam, entre outras questões, as ações dos militares dos EUA nas guerras do Iraque e do Afeganistão no início dos anos 2000.

Uma das figuras-chave no vazamento de documentos foi o soldado norte-americano de 22 anos Chelsea Manningcondenado a 35 anos de prisão e finalmente absolvido durante o Presidência Obama.