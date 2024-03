Por que Travis Kelce não foi recrutado por Patrick Mahomes para trabalhar com seu treinador Bobby Stroupe?

Patrick Mahomes e Travis Kelce são mais do que apenas companheiros de equipe. Os dois Chefes de Kansas City estrelas costumam passar algum tempo juntas fora das atividades de equipe, e é por isso que é estranho que Mahomes não convidou seu tight end para uma atividade específica que ambos parecem gostar.

Desde a semana passada, o Chefes o quarterback postou diversas fotos em sua conta do Instagram das sessões que está fazendo com seu personal trainer, Bobby Stroupe.

Não apenas isso, Mahomes convidou vários de seus companheiros de equipe para compartilhar essas práticas. Entre os jogadores que responderam ao chamado do quarterback estão o recebedor Arroz Rashee e recém-chegado Marquesa Marromassim como seu amigo Shane Buecheleque joga pelo Notas de búfalo.

Embora os detalhes das sessões sejam desconhecidos faltando três meses para o campo de treinamento Mahomes e seus companheiros de equipe podem estar apenas tentando manter a forma em meio à folga da entressafra.

A notável ausência de Kelce

Pelo contrário, o Chefes A mente do star tight end parece estar muito longe de sua profissão. Em meio ao seu romance turbulento com a cantora Taylor Swift, Kelce tem passado o tempo viajando de um extremo ao outro do mundo: dos shows da namorada na Austrália e em Cingapura às recentes férias nas praias paradisíacas das Bahamas.

Além disso, não parece que o jogador pense em retomar os treinos muito em breve. Em um episódio recente do podcast que ele apresenta com seu irmão Jasão, Travis anunciou que nos próximos dias aceitará o desafio de comer sozinho uma pizza de 30 fatias, o suficiente para alimentar de 10 a 12 pessoas.

Entre Kelce’s aparente desrespeito pela sua condição física, surge novamente a questão: por que não Mahomes convidou-o para seus treinos particulares?

A amizade Mahomes-Kelce

Ambos os jogadores disseram publicamente que são amigos. Mahomes até disse em uma entrevista que eles são como irmãos e suas famílias são uma só.

Além do campo pessoal, Kelce e Mahomes se aventuraram juntos. Eles fazem parte do Alpino F1 grupo de investidores da equipe e são co-proprietários do 1587 Churrascaria Prime restaurante, que estará localizado no Loews Hotel na Wyandotte Street em Kansas City, Missouri.

Mahomes e Kelce cada um está aproveitando a entressafra à sua maneira. No entanto, não há dúvida de que a dupla estará pronta para setembro, quando o início da temporada de 2024 marcará o início da corrida em direção Super Bowl LIX e a busca por uma tripla sem precedentes por parte dos Chefes.