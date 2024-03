Csensação do rugby de Elsh Louis Rees-Zammit está definido para agitar a NFL à medida que surgem relatos de sua iminente assinatura com o Kansas City Chiefs.

Louis Rees-Zammit supostamente assina com os Chiefs

A notícia, divulgada por Jordan Schultz de Relatório da arquibancada sobre Xindica que o atleta de 22 anos concordou com os termos do Chiefs e deve assinar o acordo em Sexta-feira.

Rees-Zammit viagem ao mundo de Futebol americano começou em Janeiro quando ele se juntou ao O caminho do jogador internacional da NFL programa.

Esta iniciativa visa formar atletas promissores de todo o mundo, proporcionando-lhes treinamento especializado e oportunidades de ganhar vagas em NFL listas.

O galês A decisão do astro de seguir carreira na NFL foi recebida com surpresa pelos fãs de rugby, quando ele se despediu do Seleção galesa para perseguir seu NFL sonhar.

“Isso sempre esteve em minha mente”Rees-Zammit comentou, refletindo sobre sua transição. “Meu pai tem sido um grande modelo para mim… então é incrível finalmente fazer isso agora.”

Rees-Zammit compromisso com seu novo empreendimento ficou evidente durante o recente Dia Profissional do IPP no Universidade do Sul da Flóridaonde mostrou sua capacidade atlética e potencial.

Registrando 4,43 na corrida de 40 jardas, junto com desempenhos notáveis ​​em outros treinos, Rees-Zammit deixou uma impressão duradoura em olheiros e treinadores.

“Um pouco decepcionado com meus 40 anos”Rees-Zammit admitiu, mostrando seu espírito competitivo.

“Mas eu sei o que posso fazer e estou feliz com o dia e como foi.”

Rees-Zimmer pode impactar o ataque dos Chiefs

Os Chiefs emergiram como pioneiros na garantia Rees-Zammit serviços, com o jovem atleta preparado para contribuir como running back, recebedor e retornador.

Apesar dos desafios da transição do rugby para o futebol americano, Rees-Zammit permanece otimista quanto às suas perspectivas, enfatizando as habilidades transferíveis entre os dois esportes.

“Acho que há muitas habilidades transferíveis”, Rees-Zammit afirmou com confiança.

“E acho que o running back provavelmente aparece melhor, pegando a bola na mão cedo, sendo capaz de abrir uma brecha, sendo capaz de estar atento ao ambiente.”

Rees-Zammit jornada reflete o NFL compromisso de diversificar seu conjunto de talentos por meio de programas como o International Player Pathway.

Com a introdução de novas vagas no plantel e oportunidades para jogadores internacionais, a liga pretende promover um ambiente mais inclusivo e competitivo em 2024 e além.

Para a próxima temporada, o NFL permitirá que cada equipe tenha uma 17ª vaga em seu elenco de treino, especificamente para um jogador internacional.

As equipes também poderão elevar um jogador internacional ao elenco ativo da semana três vezes ao longo da temporada.

O IPP ainda não revelou quais times receberão jogadores internacionais em 2024.