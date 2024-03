Steve Kerr desapontado após outra expulsão de Draymond Green

Guerreiros do Golden State treinador principal Steve Kerr igualou a decepção do craque Stephen Curry na noite de quarta-feira, enquanto os dois homens tentavam resolver outra bagunça que Draymond Verde deixado para trás.

Verde foi ejetado apenas quatro minutos depois Guerreiros‘ Vitória na estrada por 101-93 sobre o Mágico de Orlandoum resultado crucial para Estado Douradosão as chances de playoff. O sempre combativo Green recebeu uma dupla técnica e uma expulsão automática após uma briga com o oficial Ray Costa, e o Golden State teve que jogar o resto do jogo sem o ex-Jogador Defensivo do Ano. Apesar de treinar seu time para a vitória, Kerr não ficou impressionado com o comportamento de Green, e o NBA tem que avaliar se outra suspensão ou punição é adequada para o polêmico poder avançado.

Stephen Curry chora depois que Draymond Green é expulso do jogo Warriors-MagicTwitter

Kerr: Draymond merecia ser expulso

Falando aos repórteres após o jogo do Centro Kia em OrlandoKerr disse que a expulsão de Green foi “muito ruim” e “infeliz”, mas admitiu que o jogador de 34 anos “mereceu” para ser removido do jogo.

“Estou orgulhoso dos caras por terem se esforçado”, disse Kerr sobre como lidar com a ausência de Green novamente.

Lutando contra a defesa de elite do Orlando, o Golden State construiu uma vantagem de até 17 pontos e teve uma vantagem de mais 13 rebotes fora de casa. Cole Anthony (26 pontos fora do banco) e o Magia aguentou até o final, reduzindo o déficit para 94-93 faltando menos de dois minutos para o final. Mas Curry marcou cinco pontos nos 70 segundos finais, incluindo uma adaga de três pontos faltando 33,1 segundos para o final, para selar o Draymond-menos vitória.

Kerr creditou as contribuições de Gary Payton II (10 pontos em 19 minutos) e Moisés Moody (12 pontos em 24 minutos) fora do banco como fatores essenciais na Dublagens‘ 38ª vitória da temporada, o que os mantém firmes na disputa por uma vaga no Torneio Play-In da NBA e à frente do calor Foguetes Houston. A pontuação no banco continuará a ser vital para o Golden State, especialmente se Green continuar sendo uma variável com a pós-temporada se aproximando.

Publicamente, Kerr manteve a confiança em um jogador que ajudou a transformar em Jogador Defensivo do Ano e quatro vezes campeão da NBA. Mas o Associação está começando a se cansar das travessuras de Green, e resta saber quanta largura de banda resta para um jogador que parece incapaz de ficar fora do seu próprio caminho.