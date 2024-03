Tio Luke conta por que saiu mais cedo das festas notórias de Diddy

Reproduzir conteúdo de vídeo



Podcast Nós em Miami

DiddyAs festas privadas de são lendas há décadas… mas o rapper Tio Lucas está se distanciando dos notórios saraus em meio aos problemas legais do magnata da música.

O MC de 63 anos – que produziu o documentário ‘Freaknik’ do Hulu – parou no “Nós em Miami“podcast, e revelou tudo o que sabia sobre as festas exclusivas de Diddy … o que, no fim das contas, não é tanto assim.

Como disse o tio Luke… ele comparecia às festas ocasionais organizadas por Diddy, mas saía mais cedo na maioria das vezes. Por que?

Ele acrescentou: “Não sei o que acontece depois do expediente, mas não estava tentando descobrir. Você sabe, eu conheço meu lugar”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





25/03/24 Raposa 11

Diddy foi um assunto importante durante o episódio do podcast… que foi gravado antes do episódio de segunda-feira. invasões nas casas do rapper em Los Angeles e Miami. No entanto, Diddy está enfrentando vários processos cíveisno qual foi acusado de agressão sexual, tráfico sexual e abuso – acusações que ele negou.

Embora o tio Luke pareça estar se distanciando das travessuras noturnas de Diddy, ele expressa empatia pelos 7 filhos do fundador da Bad Boy Records.



Reproduzir conteúdo de vídeo





25/03/24 TMZ. com

Luke diz que Diddy sempre foi bom com ele e até se ofereceu para colocá-lo na Bad Boy Records como artista Montana francesado videoclipe “Pop That” depois que sua voz foi supostamente amostrada na música sem sua permissão.



Reproduzir conteúdo de vídeo





25/03/24