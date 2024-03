Travis Kelce ‘ameaça’ ganhar peso enquanto defende o ‘Dad Bod’ que Taylor Swift gosta

Travis Kelce está definido para enfrentar um grande desafio no próximo mês, pois planeja quebrar uma enorme pizza de 30 fatias em Ohio antes de gravar um episódio ao vivo de seu podcast ‘New Heights’ com seu irmão, Jasão. Os irmãos Kelce compartilharam detalhes de sua empreitada gastronômica durante o último episódio de ‘New Heights’ gravado na quarta-feira.

Travisque recentemente ganhou as manchetes por defender seu ‘Dad Bod’ durante um passeio na praia com namorada Taylor Swiftbrincou sobre o próximo feito alimentar.

Chelsea Blackwell responde após a zombaria de Travis Kelce em ‘Love Is Blind’Instagram

“Eu vi você comer um Bearcat inteiro sozinho,” Jasão disse ao irmão.

“E eu era maior que você agora!” Travis respondeu.

“Você era enorme” Jasão observado. “Pode ter sido o feito físico mais impressionante que já vi você fazer.”

“Voltei para 250 [pounds] e ganhou um Super Bowl naquele ano”, Travis lembrado.

Marcada para o dia 11 de abril, no Nippert Stadium, em Cincinnati, a gravação do podcast ao vivo será precedida de uma visita ao Adriatico’s Pizza, onde a dupla pretende degustar a formidável pizza ‘bearcat’. Enquanto o restaurante anuncia que o ‘bearcat’ alimenta 10-12 pessoas com 30 fatias, Travis está confiante na sua capacidade de conquistá-lo.

Brincaram sobre seus pesos

Além de discutir seus planos de pizza, o Kelce irmãos compartilharam brincadeiras sobre seus pesos, com Travis brincando brincando Jasão sobre seus tamanhos semelhantes, especialmente depois de uma foto de férias com Rápido provocou piadas relacionadas ao peso.

Convidado Saquon Barkleyo mais novo Águias assinando, até entrou na diversão, questionando os irmãos sobre quem ganharia um concurso de bebida, gerando mais brincadeiras alegres entre os irmãos sobre suas respectivas capacidades e pesos para beber.