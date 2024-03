Tudo sobre os filhos mais velhos de P. Diddy, envolvidos na operação federal em meio à investigação

EUo recente turbilhão de eventos em torno das extensas propriedades do magnata da música P. Diddy o foco mudou para seus dois filhos mais velhos Justino e Rei Pentes.

Diddy foge para o aeroporto de Miami enquanto sua casa é invadida pela polícia

Justin e King Combs foram detidos durante a operação

No meio de ataques federais e de uma controvérsia crescente, estes jovens encontraram-se sob os holofotes, e as suas ações e movimentos tornaram-se objeto de intensa especulação.

Relatórios de ABC noticias divulgou que Justino30 e Reide 25 anos, estava entre os detidos durante a operação, mas foi libertado sem acusações.

Como seu pai, Diddyenfrentou acusações de abuso sexual e tráfico sexual em processos judiciais em andamento, o Pentes irmãos se encontraram no centro do escrutínio federal.

Imagens de vídeo capturaram os momentos tensos enquanto o Pentes Seus filhos foram vistos algemados durante a operação, e sua presença marcou uma virada significativa na investigação.

Enquanto Diddy permaneceu visivelmente ausente de suas casas durante a operação, o Pentes A família testemunhou uma agitação após a partida dos agentes.

Justino e Rei retornaram rapidamente para a propriedade sob o manto da escuridão, reunindo apressadamente seus pertences antes de partirem novamente.

A visão deles carregando caixas e bagagens em seus veículos sugeria um senso de urgência, deixando os espectadores especulando sobre o próximo passo.

Diddy afirma “caça às bruxas” em declaração pública

Em meio à comoção, persistiam dúvidas sobre o paradeiro de Diddy, com seu jato particular traçando um caminho misterioso desde Os anjos para Miami e eventualmente para a ilha caribenha de Antígua.

À medida que a investigação avança, os movimentos do ícone do rap permanecem envoltos em segredo, deixando as autoridades e o público nervosos.

Com Diddy’s batalhas legais e o escrutínio contínuo em torno de sua família, a saga não mostra sinais de desaceleração.

Sobre Terça-feiraadvogado de Diddy, Aaron Dyerdivulgou um longo comunicado ao Correio diário dizendo que não havia desculpa para a escala do ataque.

“Não há desculpa para a excessiva demonstração de força e hostilidade demonstrada pelas autoridades ou para a forma como os seus filhos e funcionários foram tratados.”

“O Sr. Combs nunca foi detido, mas falou e cooperou com as autoridades. Apesar das especulações da mídia, nem o Sr. Combs nem nenhum de seus familiares foram presos e sua capacidade de viajar foi restringida de alguma forma.”

“Esta emboscada sem precedentes – aliada a uma presença mediática avançada e coordenada – leva a uma pressa prematura no julgamento do Sr. Combs e nada mais é do que uma caça às bruxas baseada em acusações infundadas feitas em processos civis.”

Justin Pentes é citado como réu em Lil Rod agressão sexual e processo de tráfico sexual.

De acordo com o processo, Pentes filho mais velho esteve presente durante uma briga em um estúdio de gravação, na qual Diddy ou Justin Pentes é acusado de ter atirado em um homem, conhecido simplesmente como “G.”

Justin Pentes também está supostamente envolvido em Diddy’s“empreendimento de tráfico sexual.”

O processo afirma Justin Pentes solicitado “prostitutas, meninas menores de idade e profissionais do sexo” e participaram de “aberrações”.