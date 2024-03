Tyson Fury: Francis Ngannou ‘precisa ficar de joelhos e beijar meus pés’ pelo que fiz por ele

Tyson Fury não se importa com quem vence a luta de pesos pesados ​​​​entre Anthony Joshua e Francis Ngannou, mas acredita que Ngannou deve muito a ele após a luta de boxe em outubro passado.

Joshua e Ngannou são a atração principal do evento Knockout Chaos de sexta-feira na Arábia Saudita, com o ex-campeão peso pesado do UFC buscando aproveitar uma exibição impressionante que o viu perder na decisão dividida para Fury após derrubar o boxeador campeão na luta.

Antes do confronto, Fury foi questionado sobre a ascensão de Ngannou no mundo do boxe e basicamente disse ao lutador do PFL: ‘De nada.’

“É uma boa luta [between Joshua and Ngannou]”, Fury disse ao The Stomping Ground. “Quando eu estava lutando contra o Ngannou, foi um desencontro e foi uma tourada, mas é o que é, não é? Estilos fazem brigas e é isso.

“Não tenho certeza do que as pessoas esperavam do homem antes [our fight]. Eu sei que era para ser um tiro de 1.000 para 1, e ele era inútil e não conseguia lutar e tudo mais, mas ele provou que todos estavam errados, o que é fantástico para ele. Eu o coloquei no mapa, tornei-o multimilionário e agora estou ganhando ainda mais dinheiro para ele. Então ele precisa me agradecer. Ele precisa ficar de joelhos e beijar meus pés, não é, pelo que eu fiz por ele.

Fury está programado para enfrentar Oleksandr Usyk em uma luta indiscutível de unificação do campeonato dos pesos pesados ​​​​na Arábia Saudita em maio, uma das lutas mais esperadas em anos para a divisão. O vencedor de Joshua x Ngannou pode enfrentar o vencedor daquele confronto de grande sucesso.

Quanto a previsão, Fury não tem, mas certamente estará observando de perto.

“Eu não sei e não me importo, para ser honesto”, disse Fury.

“Ouça, aconteça o que acontecer, acontece. O melhor homem vencerá a noite. Eles são gigantes dos pesos pesados, não são? Então qualquer um pode vencer. Lutas brilhantes, na verdade, na sexta-feira. Estou ansioso pela conta, a conta inteira.”