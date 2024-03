Você pode obter vale-refeição se não tiver emprego? Aqui está o que você precisa saber

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é uma iniciativa federal destinada a ajudar indivíduos e famílias de baixa renda, fornecendo apoio financeiro para a compra de alimentos por meio do programa Cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT).

Atuando nos níveis federal e estadual, SNAP, como CalFresh na Califórnia, oferece vários níveis de assistência dependendo do estado de residência.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Elegibilidade para SNAP depende do cumprimento de determinados critérios, incluindo comprovante de renda mensal, tamanho da família e despesas. Embora alguns estados, como Illinois, não exijam emprego ou procura de emprego como condição para assistência, outros podem exigir que os beneficiários demonstrem esforços para reingressar no mercado de trabalho.

O que os destinatários devem mostrar?

No entanto, se alguém também for destinatário de Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) em Illinois, eles devem mostrar prova de atividades de procura de emprego.

Para se candidatar Benefícios do SNAPos indivíduos devem apresentar um pedido no estado de residência e manter uma conta bancária com um saldo mínimo especificado.

Para solicitar auxílio mensal, você deve registrar um requerimento SNAP no estado onde você mora agora e ter uma conta bancária com um saldo mínimo específico.

Esta é a documentação que você precisa traga para sua entrevista SNAP:

Prova de identificação

Prova de cidadania

Prova de residência

Renda ganha e não ganha

Gastos médicos

Prova de qualquer deficiência

Comprovante de qualquer frequência escolar

Extratos de cobrança de serviços públicos, aluguel ou hipoteca, serviço telefônico e outras despesas domésticas.

O que você pode comprar com o benefício SNAP?

Benefícios do SNAP pode ser usado para comprar uma variedade de alimentos nutritivos essenciais para manter uma boa saúde, incluindo frutas, vegetais, laticínios, carnes, aves, peixes, comida para bebês, grãos e bebidas não alcoólicas. No entanto, itens proibidos incluem materiais de limpeza, produtos de papel, utensílios domésticos, tabaco e álcool.