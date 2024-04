76ers obtêm o melhor desempenho de pontuação da temporada com o improvável fator X para empurrá-los para os Playoffs da NBA

EUum emocionante jogo play-in, o Filadélfia 76ers superou um déficit de 14 pontos para garantir uma vitória por 105-104 contra o calor de Miami, conquistando a sétima colocação na Conferência Leste. A vitória estabelece uma série contra o segundo colocado Knicks de Nova York começando sábado em Nova York.

Joel Embiid liderou a acusação de Seis com 23 pontos, 15 rebotes e seis assistências, mas foi Nico Batum quem roubou o show. Batum teve um desempenho destacado, marcando 20 pontos, um salto significativo em relação à média da temporada de 5,3 pontos. O francês acertou 7 a 12 nos arremessos de campo e 6 a 10 nos arremessos de três pontos.

Batum’s o impacto foi sentido além da pontuação, já que ele também fez um bloqueio crucial em um Tyler Herro tentativa de três pontos faltando 26 segundos para o fim, selando a vitória para Filadélfia.

Ambas as equipes tiveram dificuldades no primeiro quarto

O jogo não começou bem para nenhuma das equipes, com ambas lutando para encontrar o ritmo desde o início. No entanto, Embiid rapidamente se afirmou, marcando duas faltas rápidas em Bam Adebayo e causando um forte impacto no primeiro trimestre.

Apesar do Seis’ lutas iniciais, eles conseguiram se manter competitivos, em parte graças a Kyle Lowry e o jogo sólido de Paul Reed. A equipe enfrentou desafios contra a defesa do Miami, com os arremessadores muitas vezes hesitantes em fazer chutes abertos, permitindo ao Miami manter a liderança no intervalo.

Os Sixers viraram a maré no terceiro

O terceiro trimestre assistiu a uma mudança de dinâmica, à medida que o Seis fez uma corrida de 12-2 para diminuir a diferença. Embiid’s três pontos empatou o jogo, e outro Batum três pontos deu o Seis sua primeira vantagem desde o primeiro quarto.

Com o jogo em jogo nos minutos finais, Embiid entregou cestas de embreagem, incluindo uma jogada de três pontos e uma jogada de 1, para garantir a vitória para Filadélfia.

Com a vitória, o Seis avançar para enfrentar o Knicks na primeira rodada dos playoffs, com Jogo 1 marcada para acontecer no sábado à noite.