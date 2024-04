A chegada de Caitlin Clark provoca febre: o GM de Indiana, Lin Dunn, prevê potencial para o campeonato

Febre de Indiana recente aquisição de Caitlin Clarka escolha geral nº 1 no Rascunho da WNBA de 2024despertou entusiasmo e grandes expectativas dentro da organização. Gerente Geral Lin Dunnuma veterana do basquete, expressou sua confiança em Clark’s capacidade de transição para o nível profissional sem problemas.

Dunncom mais de 50 anos de experiência em coaching e gestão, viu seu quinhão de talento, mas ela acredita Clark’s conjunto de habilidades e fortaleza mental a diferenciavam.

“Sou uma grande fã do que ela já conseguiu realizar sob os holofotes”, Dunn afirmou. “Ela é fisicamente forte. Ela tem força nas pernas, no núcleo e nas mãos. Então, espero que ela tenha um impacto no WNBA.”

A expectativa em torno Clark’s chegada foi palpável, com mais de 6.000 fãs comparecendo para o FebreWNBA Festa do draft em Casa de campo de Gainbridge. Esta participação, maior do que a maioria dos jogos em casa da equipa na época passada, sublinha o entusiasmo e as expectativas em torno Clark’s além da lista.

A contribuição de Clark para a febre

Dunn traçou paralelos entre Clark’s chegada e o impacto das escolhas anteriores em primeiro lugar, como Lauren Jackson e Sue Pássaroque liderou o Tempestade em Seattle para vários campeonatos.

“Quando conseguimos juntar Bird e Jackson, um grande armador e um ótimo post-player, conseguimos decolar em Seattle, e acho que isso pode acontecer aqui quando você coloca Clark com (Aliyah) Boston,”Dunn comentou.

Clark ela mesma está ansiosa para contribuir para o Febre sucesso e está honrado por fazer parte da equipe. “É definitivamente nosso objetivo voltar aos hábitos de campeonato”, Clark disse.

“É tão legal para mim.” Com o Febre ostentando uma lista talentosa que inclui Kelsey Mitchell e NaLyssa Smith, Dunn’s visão de uma equipe do calibre do campeonato liderada por Clark e Boston parece ao nosso alcance.