A oferta de Jake Paul a Jorge Masvidal e Nate Diaz emociona os fãs: “Vou colocar a bunda dele para dormir”

Jake Paulo rasgou em Jorge Masvidal e Nate Diaz depois que a dupla tentou denunciá-lo no UFC 300, quando ele declarou que Dana Branco está protegendo Masvidal de ser nocauteado por The Problem Child, que lutará contra Iron Mike Tyson este Verão.

Paulo tem atuado no boxe desde então e provou ser uma figura altamente controversa, com alguns amando a personalidade que ele traz para o show e considerando-o um lutador decente, enquanto outros acreditam que ele não é bom para o esporte em termos de talento e conduta.

Masvidal e Diaz caem na segunda categoria, pois ambos concordaram em Las Vegas: “F ** k Jake Paulo.”

Mas o jovem de 27 anos não pretende deixar isso passar, então não perdeu tempo em criticar os dois, sugerindo que são covardes, ninguém assiste ao UFC e que ele venceria os dois dentro de um ringue de boxe.

“Dois dos maiores nomes do MMA não conseguem deixar meu nome na boca em uma coletiva de imprensa que ninguém assistiu” Paulo disse em X.com, antigo Twitter. “Jorge está literalmente autorizado pelo UFC a boxear qualquer um, menos eu, porque Dana sabe que vou colocar seu traseiro para dormir.

“Já disse a esses dois idiotas para me verem no PFL BC [because] no boxe eles não tiveram chance. US$ 10 milhões para qualquer um deles.”

Masvidal não seria o primeiro lutador de MMA que Paul entrou no ringue, já que já derrotou ambos Anderson Silva e claro, Díaz ele mesmo, dentro do ringue de boxe. Díaz foi entregue a derrota por decisão unânime.

Quando será Jake Paul x Mike Tyson?

Conhecido por seu excepcional poder, velocidade e comportamento agressivo dentro do ringue, Tyson tornou-se um dos lutadores mais temidos e dominantes de sua época e durante seu auge, Tyson alcançou uma série de vitórias impressionantes, muitas vezes despachando oponentes com nocautes devastadores nos primeiros rounds.

Sua carreira foi tão grande que TysonO impacto de no boxe é inegável. Ele ajudou a popularizar o esporte com suas performances eletrizantes e personalidade grandiosa. Mesmo na aposentadoria, Tyson continua sendo uma figura reverenciada na história do boxe, lembrado por sua habilidade e intensidade incomparáveis ​​no ringue.

É quem Jake Paulo entrará no ringue de boxe em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em um evento transmitido pela Netflix, embora tenha uma vantagem de 30 anos de idade sobre Tyson…