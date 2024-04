Alex Perez sobre nocaute na luta principal do UFC: ‘Meus amigos sempre me chamam de mãos de travesseiro, então agora não podem’

Alex Perez está de volta, só que segundo ele nunca mais saiu.

Na noite de sábado, Perez nocauteou Matheus Nicolau na luta principal do UFC Vegas 91. Foi sem dúvida o melhor desempenho da carreira de Perez e veio no momento perfeito, já que o lutador do Team Oyama havia perdido três consecutivas antes da luta. E para Perez, isso foi apenas uma prova do que ele sempre dizia: ele nunca caiu.

“Isso só mostra que ainda estou aqui”, disse Perez na coletiva de imprensa pós-luta. “Eu nunca fui a lugar nenhum. Acho que a divisão meio que sim. Obviamente, todas aquelas lutas foram canceladas e minhas últimas três lutas não foram do jeito que eu queria, mas agradeço a Deus pela minha equipe e meus amigos e familiares por me empurrarem na direção certa. Mostrei à divisão que estou de volta.”

Perez disputou o título do UFC em 2020, mas foi rapidamente finalizado pelo campeão Deiveson Figueiredo. Isso desencadeou sua derrapagem de três derrotas nos anos seguintes, mas talvez ainda pior, deu início a uma corrida tremendamente azarada para Perez chegar à jaula. Depois dessa derrota, Perez teve nove lutas distintas desmoronadas por diversos motivos e, claro, quando conseguiu chegar ao octógono, acabou perdendo. Mas embora a maioria dos lutadores possa perder a confiança durante um período tão difícil, Perez dá crédito à sua equipe por garantir que ele nunca perdesse o foco.

“Honestamente, tive que mudar muitas coisas mentais”, disse Perez. “Não me interpretem mal, quando as lutas começaram a ser canceladas e coisas assim, eu pensei, ‘Droga, o que está acontecendo?’ Fiquei triste e tal, mas no final das contas, como digo às pessoas, só porque algo está dando errado na sua vida não significa que a vida pare. Tenho um filho, tenho minhas contas para pagar. Eu tenho que continuar moendo.

“Meu garoto… estava tipo, ‘Encha esses sentimentos bem fundo até que seja hora de sair.’ [Laughs.] Eu simplesmente segui em frente e ouvi minha equipe. … Todos esses caras que ficaram comigo ao meu lado e me disseram: ‘Ei, você é um dos melhores do mundo.’ Eu treino com esses caras sem parar, treino com eles e consigo conviver com eles. … Confiança, eu ainda tinha. Foi apenas mostrar ao mundo que eu ainda tinha isso e acho que fiz isso esta noite.”

A vitória certamente fez isso e o colocou de volta no meio da luta pelo título. Atualmente classificado em 8º lugar no ranking peso mosca do UFC, Perez subirá depois de derrotar Nicolau, 5º colocado, o que significa que uma ou duas vitórias podem lhe dar outra chance pelo ouro. Mas talvez o mais importante seja que isso pode ter rendido a Perez um pouco de crédito entre seus amigos em seu país.

“Todos os meus amigos sempre me chamam de ‘Mãos de Travesseiro’, então agora eles não podem mais me chamar assim”, disse Perez rindo. “Meu amigo… estava me chamando de ‘ASP – Alex Sleeping Pill Perez’. Não porque eu estava colocando as pessoas para dormir, mas porque eu estava colocando ele para dormir toda vez que ele comentava minhas lutas, porque eu estava derrubando as pessoas. Então isso só mostra que estou evoluindo. … Foi exibido esta noite e vamos continuar trabalhando e partir daí.”