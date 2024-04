Angel Reese arrasa Insane White Gold e VVS Diamond Grill no Draft da WNBA

Anjo Reese A roupa de ‘s não foi a única coisa que brilhou no Draft da WNBA, assim como seus brancos perolados… a 7ª escolha geral arrasou com um ouro branco doentio e uma grade de diamante VVS!

A ex-estrela da LSU foi vista com a incrível joia na noite de segunda-feira enquanto ela caminhou no tapete laranja da WNBA na Brooklyn Academy of Music, em Nova York.

O atacante de 6’3 “até compartilhou um close do brilho no Instagram.

Mas não é isso… Martin, que trabalha na Virgíniatambém surpreendeu Angel com uma grelha “REESE” personalizada, dizendo que a peça do sobrenome combinaria bem com sua nova camisa do Chicago Sky.