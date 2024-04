Darvin Ham alimenta especulações sobre seu futuro: foram dois anos infernais

Los Angeles Lakers treinador Presunto Darwin causou ainda mais confusão sobre se ele estará em seu papel na próxima temporada ou não.

É justo dizer que Lakers tiveram uma temporada muito ruim na NBA que culminou com a eliminação da equipe de 2024 Eliminatórias da NBA após uma derrota por 106-104 no jogo 5 contra o Nuggets de Denver.

Anthony Davis, do Lakers, dá um olhar matador para Darvin Ham durante um intervalo tenso

A série terminou 3-1 para os atuais campeões e como o Lakers perdeu para o Nuggets por duas temporadas consecutivas nos Playoffs, perguntas estão sendo feitas sobre Ham e se ele é o homem certo para o cargo.

Naturalmente, presunto teve que falar com a imprensa após a partida e alimentou a especulação de que perderia o emprego em breve.

“Foram dois anos infernais sentado neste assento, vou lhe dizer. Foram dois anos infernais”, Ham foi citado como tendo dito.

Ham e LeBron vão deixar o Lakers?

Ham não é a única pessoa do Lakers que pode estar saindo, com muitas especulações sobre Lebron James agora mesmo.

Em um jogo anterior da série, ele ficou muito frustrado quando Ham e seus treinadores optaram por não contestar uma decisão.

LeBron ficou furioso porque estava convencido de que não havia tocado na bola quando ela estava fora de jogo, o que significava que deveria ter sido um Lakers posse de bola para reiniciar o jogo.

“Eu não toquei na bola, não toquei”, exclamou James.

“Desafie! DESAFIE A PORRA DO JOGO.”

O contrato de James com o Lakers termina nesta offseason e não está claro o que ele quer fazer no futuro. Instâncias como essa sugerem que ele não ficaria muito feliz em ficar com o Lakers e com uma comissão técnica que não o ouve.