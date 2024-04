Anne Hathaway fala sobre seu vício desconhecido: não experimento há mais de cinco anos

Anne Hathawayvencedora do Oscar de ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ por seu trabalho em ‘Miserável‘, foi recentemente entrevistado no The New York Times.

A atriz, que há poucos meses ultrapassou a barreira dos 40 anos, reconheceu que é um assunto que “não leva tão a sério”, já que “há muitas outras coisas que identifico como ‘marcos’.”

Ao detalhar o que ela realmente considera marcos em sua vida, a atriz surpreendeu a muitos ao afirmar: “Normalmente não falo sobre isso, mas Estou sóbrio há mais de cinco anos. Isso parece um marco para mim. Quarenta me parece um presente”. Palavras que têm surpreendido seus seguidores, embora não seja um assunto que ela tenha escondido ao longo dos anos.

Há alguns meses, em entrevista à revista Vanity Fair, a New Yorker garantiu que “no fundo eu sabia que o álcool não era para mim”. Além disso, ela acrescentou: “Achei muito extremo ter que dizer: ‘Mas nada? Se você é alérgico a alguma coisa ou tem uma reação anafilática a alguma coisa, não discuta isso.’ Então parei de discutir sobre isso.”

Anne Hathaway: O álcool foi o combustível para eu chafurdar, e não gosto disso

A americana comentou que cada pessoa tem sua relação com a bebida, embora soubesse que essa decisão era a certa: “Minha experiência pessoal é que tudo está melhor. Para mim, foi um combustível para chafurdar. E eu não gosto de chafurdar.” Uma reflexão interessante de uma pessoa que agora está focada em sua vida pessoal.

Um dos motivos para deixar o álcool de lado é a paternidade. A atriz, junto com o marido Adam Shulmané mãe de dois filhos: Jonathan, oito, e Jack, quatro.

Há alguns anos, ela relembrou uma anedota do programa de Ellen DeGeneres relacionada justamente ao álcool. Um dia, ao acordar de ressaca, percebeu que seu filho estava chegando a uma idade em que “ele precisa de mim o tempo todo, até de manhã.”