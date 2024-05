Villarreal 4-4 Real Madrid (19 de maio de 2024) Análise do jogo

O avançado do Villarreal, Alexander Sørloth, marcou quatro golos em 17 minutos, ajudando a sua equipa a reagir e a empatar 4-4 em casa com o campeão Real Madrid, no domingo, com o internacional norueguês a tornar-se o melhor marcador da LaLiga.

O Real abriu o placar aos 14 minutos, quando o jovem turco Arda Guler acertou um chute rasteiro após passe de Brahim Diaz, antes de Joselu aumentar a vantagem com uma cabeçada à queima-roupa aos 30 minutos.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Sørloth reduziu para o Villarreal com uma cabeçada aos 39 minutos, mas Lucas Vazquez restaurou a vantagem de dois gols do Real apenas um minuto depois, antes de Guler fazer o 4-1 nos segundos finais do primeiro tempo.

Mas os anfitriões recuperaram após o intervalo, com Sørloth a marcar três golos em oito minutos, entre os 48 e os 56, ao chegar aos 23 golos no campeonato esta temporada.

O Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões dentro de duas semanas, mas o técnico Carlo Ancelotti disse que o resultado “não o preocupa”.

“Foi um jogo assim, muito aberto. Foi um jogo para jogar bem, tentar jogar um futebol ofensivo. Sofremos mais gols do que o necessário, mas isso não importa, não tem nada a ver com o [Champions League] final. Houve coisas boas, no ataque jogámos bem e o Arda [Guler] acima de tudo, mostrou algo especial”, disse ele após o jogo.

Sobre o goleiro Andriy Lunin, Ancelotti disse: “Sim, gostei dele, ele não pôde fazer nada a respeito dos gols que marcou, era bom com os pés, fez um bom jogo. “