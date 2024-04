Anthony Hernandez fora da luta do UFC 302 contra Roman Dolidze

Anthony Hernandez está fora de sua próxima luta contra Roman Dolidze.

Hernandez estava escalado para enfrentar Dolidze em um confronto crucial dos médios no UFC 302, mas “Fluffy” anunciou na segunda-feira que foi forçado a abandonar a luta devido a uma ruptura no ligamento da mão.

“Na sexta-feira, durante o treino, sofri uma lesão, recebi o resultado da ressonância hoje pela manhã e, infelizmente, devido a uma ruptura no ligamento da mão, não poderei mais lutar no dia 1º de junho. oponente e o melhor casamenteiro Mick Maynard, mas esta não foi uma lesão que eu pudesse superar. Espero um retorno rápido e [to] estar de volta à jaula antes do fim do verão. Obrigado a todos os meus fãs, amigos e familiares pelo apoio contínuo [heart hands emoji] … a jornada continua.”

Atualmente classificado em 15º lugar no MMA Fighting Global Middleweight Rankings, Hernandez está em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, sendo a mais recente finalização de Roman Kopylov com um mata-leão no UFC 298. Não há informações sobre quem o UFC tentará substituir. Hernandez com neste momento.

O UFC 302 acontece no dia 1º de junho, no Prudential Center, em Newark, NJ. A atração principal é a luta pelo título dos leves entre Islam Makhachev e Dustin Poirier.