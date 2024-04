Assista Uros Medic aniquilar Tim Means com nocautes brutais no UFC Vegas 91

Uros Medic voltou aos trilhos e isso aconteceu às custas das células cerebrais de Tim Means.

Sábado à noite, no UFC APEX, em Las Vegas, Medic enfrentou Means na abertura do card principal do UFC Vegas 91. Vindo de uma derrota em sua luta mais recente, Medic precisava se manifestar e o fez, destruindo Means com um uppercut e seguindo-o. up disparou apenas dois minutos do primeiro round.

Confira o destaque brutal abaixo.

Após um breve período de apalpação entre os dois, Means achou que Medic cronometrou e tentou intervir para uma queda, mas o lutador sérvio tinha outros planos. Ele atingiu Means com um soco que o fez cair no chão. Medic então finalizou Means com um soco devastador com a mão esquerda no chão. Só assim, “The Doctor” voltou à coluna das vitórias.

O tempo oficial da paralisação foi 2h09 do primeiro round.

“Às vezes eu sento em casa e olho para minhas mãos e me pergunto: ‘Que diabos? Como isso é possível?’ Às vezes fico com medo”, disse Medic sobre seu próprio poder após a luta.