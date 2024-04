Brett Veach explica o novo contrato de Travis Kelce com os Chiefs: Ele é um unicórnio

Chefes de Kansas City o gerente geral Brett Veach falou muito bem do tight end Travis Kelce depois do parceiro de Taylor Swift assinou um novo contrato com os vencedores do Super Bowl.

Veach estava falando com a imprensa local de Kansas City como parte de sua conferência anual pós-draft e rapidamente parabenizou Kelce pelo ajuste de contrato que o tornou o tight end mais bem pago do esporte.

A captura impressionante de Travis Kelce surpreende Taylor quando Mahomes lança um passe do palco em um evento

“Ele assinou aqui há poucos minutos”, disse Veach.

“É difícil colocar em palavras o que Travis significa para esta organização, esta cidade e [it] certamente foi uma prioridade ajustar o contato dele para nós, e foi algo que foi importante para Clark [Hunt].

“[It’s] muito apropriado que Travis seja agora o tight end mais bem pago nestes dois anos… apenas um dia e momento realmente especial para esta organização reconhecer mais uma vez, sem dúvida, um dos maiores tight end de todos os tempos.”

Grandes elogios para Kelce

Os Chiefs venceram pela segunda vez consecutiva Super Bowl na última temporada e Kelce registrou 93 recepções para 984 jardas e cinco touchdowns, somando 32 recepções para 355 jardas e três touchdowns na pós-temporada.

“De vez em quando, você tem um desses caras que são discrepantes”, explicou Veach, da Kelce.

“É engraçado. Ainda não é maio e hoje tivemos a chance de chegar à Fase 2. Os caras estavam correndo por aí, e Travis foi o primeiro da fila.

“Ele parecia ter 28 anos. As chances de alguém [playing] até os 30 anos são muito baixos, mas isso acontece, e acontece com os unicórnios na profissão. Travis é um desses.

“Certamente comemoraremos isso com ele e, esperançosamente, poderemos andar ainda mais. Teremos apenas que esperar para ver, mas ele não mostra sinais de desaceleração. encontrou um equipamento extra. Esses jogadores especiais sempre conseguem encontrar esse equipamento extra, e se alguém conseguiu, esse é Travis.