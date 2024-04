Caitlin Clark bloqueia Antonio Brown após postagens inapropriadas

Brown, porém, ainda tentou trollá-la na quinta-feira, chamando-a de “Biscoito do Dia” – enquanto compartilhava uma captura de tela de seu bloco.

Única pessoa no mundo bloqueada por Tom Brady e Joe Biden #CTESPN 😂 pic.twitter.com/yQzGkMbg9H

Não é a primeira vez que a conduta de Brown termina assim… não faz muito tempo, quando ambos Tom Brady dar Joe Biden teve que bloquear AB para suas postagens nas redes sociais. Até Damar Hamlin também o fiz recentemente, na sequência de uma breve briga com o ex-Steeler no site.

Quanto a Clark, foi a segunda vez na quarta-feira que ela teve que lidar com coisas que provavelmente teria preferido não fazer… como um repórter foi forçado a fazer. emitir um mea culpa Depois de uma encontro super estranho ele teve com ela.

Mas, pelo que parece, Clark está lidando bem com os golpes… permanecendo focado em se tornar um criador de diferença para o Fever.

