Caitlin Clark choca seus companheiros de equipe do Indiana Fever com seu status de estrela

Caitlin Clark já está tendo um grande impacto na WNBA e, especificamente, em seu novo time, o Febre Indiana.

Clark foi a escolha número um no recente draft da WNBA depois de uma carreira universitária histórica que a viu se formar como a maior pontuadora universitária de todos os tempos.

A estreante do Indiana Fever, Caitlin Clark, abraça a juventude enquanto navega na vida de celebridade

Ela estava em primeiro lugar no geral, e o Indiana Fever tinha camisetas prontas para serem vendidas antes de sua grande escolha. Por outro lado, nem mesmo eles haviam previsto o quão popular seria a escolha, com o as camisas se esgotaram em menos de uma hora após a escolha ser feita.

Clark com ingressos esgotados com a sua mera presença nos tempos de faculdade, e já está tendo esse impacto para a Febre a nível profissional.

O impacto é algo que a escolha número dois de 2022 NaLyssa Smith detalhou em um comentário recente, dizendo: “Costumávamos tocar em um celeiro com seis torcedores. Agora vamos tocar em arenas lotadas.”

Indiana costumava jogar no Coliseu dos Agricultores de Indianaque é um recinto de feiras inaugurado em 1939. The Fever tocará em Casa de campo de Gainbridge em 2024, previsto para multidões muito maiores e – eles esperam – mais sucesso.

Oponentes se preparam para aumento de caixa

Não é apenas a Fever quem se beneficiará Clark chegando na WNBA. Muitos dos adversários do Fever já mudaram seus jogos contra o Indiana para um local maior para lucrar com o aumento na venda de ingressos.

A nova temporada começa no dia 14 de maio, e o Fever fará parte da transmissão do dia de abertura. Clark e espera-se que seus novos companheiros de equipe façam muito barulho nesta temporada e podem ganhar muito dinheiro ao longo do caminho.