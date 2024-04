Caitlin Clark e Kamilla Cardoso desferem mais um ‘golpe’ em Angel Reese no Mock Draft da WNBA

EUNa preparação para o draft da WNBA agendado para 15 de abril em Nova York, o cenário de talentos disponíveis está se tornando mais claro. Entre os jogadores de destaque que se declaram para o draft estão o guarda Caitlin Clark de Iowaque solidificou sua posição como a escolha número 1 projetada desde o início.

Juntando-se a ela estão Carolina do Sul Centro Kamilla Cardoso e LSU avançar Anjo Reeseacrescentando profundidade ao conjunto de talentos disponíveis.

Embora a maioria dos jogadores opte pela transição para a categoria profissional, guarda Geórgia Amoore apresenta um caso único. Inicialmente projetado como uma escolha de primeira rodada Amante se encontra no portal de transferências, buscando estender sua carreira universitária para uma quinta temporada.

Clark e Cardoso projetaram-se acima de Reese no draft

À medida que aumenta a expectativa pelo draft, o desafio de garantir uma vaga no elenco da WNBA torna-se aparente. Com apenas 12 times na liga, a competição por vagas no elenco é acirrada, tornando cada seleção crucial. Mesmo as escolhas projetadas para a primeira rodada enfrentam incertezas, já que o tamanho do elenco é limitado a 12 jogadores, com muitas equipes optando por menos devido a restrições de teto salarial.

Nas projeções preliminares simuladas, as cinco primeiras escolhas parecem relativamente sólidas, com Caitlin Clark esperava pousar com o Febre Indiana como a seleção nº 1. ClarkO talento excepcional de Navarro na posição de armador promete injetar entusiasmo no Febrea programação, ao lado de jovens talentos promissores Aliá Boston e NaLyssa Smith.

Seguindo de perto, o Faíscas de Los Angeles estão preparados para reforçar seu elenco com atacantes versáteis Cameron Brink, adicionando habilidade defensiva e versatilidade ofensiva à sua escalação. Enquanto isso, o Céu de Chicago e a Faíscas de Los Angeles espera-se que tenham como alvo jogadores como Rickea Jackson e Kamilla Cardoso, respectivamente, para atender necessidades específicas e fortalecer suas listas. Enquanto isso, Reese é projetada para ser a 7ª escolha, selecionada por Lince de Minnesota.