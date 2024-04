David Beckham se encontra com Antoine Griezmann deixando os fãs do Inter Miami entusiasmados com as possibilidades

DO ávido Beckham se encontrou recentemente com o atacante estrela do Atlético de Madrid e vencedor da Copa do Mundo da França, Antoine Griezmann, que postou uma história no Instagram deixando os fãs do Inter Miami muito entusiasmados com a oportunidade da chegada de Griezmann à MLS.

David Beckham se encontra com Antoine Griezmann e alimenta rumores de transferência

O Inter Miami iniciou o MLS temporada com estrondo, Messi não só é o artilheiro individual do campeonato, mas também está em primeiro lugar. Embora a temporada esteja longe de terminar, seus torcedores sonham com seu primeiro título da MLS Cup, mesmo depois de terem sido eliminados pelo Rayados do Copa dos Campeões da Concacaf.

Os rumores da chegada de Griezmann ao Inter Miami foram alimentados pela imagem de que Antoine Grizmann repostado em sua história no Instagram, de A história de David Beckham, o atacante francês pode chegar no próximo verão para ser escudeiro de Leo Messi e Luis Suárez.

Em mensagem no Instagram, os dois compartilharam elogios: “Obrigado, ídolo,” Griezmann afirmou. “Que bom conhecer você, meu amigo, finalmente “, respondeu o próprio Beckham na mesma foto.

De acordo com o portal de transferências, Transfermarkt o preço de Antoine Griezmann no momento é 35 milhões de euros, um valor que os investidores do Inter Miami teriam que pagar para obter os serviços do francês e assim ajudar Messi a dar ao time a primeira Copa da MLS.