De la Hoya ataca Canelo Alvarez: Foda-se ele, ingrato

Tele rivalidade entre Oscar de la hoya e Canelo Álvarez parece ter chegado a um ponto sem retorno, desencadeado por uma série de declarações inflamadas do lutador mexicano-americano contra seu ex-promotor. As palavras de Canelo acusando-o de deslealdade e de não reconhecer seu papel no início de sua carreira alimentaram uma rixa que parece não ter solução.

De acordo com Da panelaos problemas começaram quando ele sugeriu que Canelo Álvarez precisava de outro treinador além Eddy Reynoso, que foi uma figura chave em sua carreira. Esta simples observação desencadeou uma série de ataques contra Da panela do “Time Canelo”, rompendo quaisquer vínculos que pudessem ter permanecido entre eles.

Saul ‘Canelo’ Alvarez ativa desta forma chocante ao acordarInstagram

As duras palavras de Oscar de la Hoya

“Um dia, um repórter me perguntou se Canelo precisava de outro treinador e eu disse que talvez tivesse sete treinadores diferentes na minha carreira. Sugeri que Eddy Reynoso poderia precisar de ajuda e de repente fui tachado de hipócrita, desleal, foi assim tudo começou”, disse o promotor ao Fight Hype. “Quem diabos é o desleal aqui? Aquele que pula de promotor em promotor, de contrato em contrato com emissoras de televisão, acho que está claro quem é o ingrato. qual foi o maior contrato da carreira dele, foda-se ele,

Oscar de la hoya não esqueceu nem perdoou essas ações, alegando que o verdadeiro desleal é Canelo Álvarezque ele diz ter saltado de promotor em promotor e de contrato em contrato sem demonstrar gratidão pelo papel de De la Hoya em garantir-lhe o maior contrato de sua carreira.

Canelo vs. Munguia: a previsão de Oscar de la Hoya

Agora, Oscar de la Hoya fez previsões sobre a luta entre Canelo e Jaime Munguia, destacando o talento e a energia de Munguia como uma possível ameaça ao reinado de Canelo no boxe mexicano. De la Hoya sugere que jovens como Munguia representam uma nova era no boxe e podem desafiar o lugar de Canelo como rosto proeminente do esporte no México.

Em suma, a relação entre Oscar de la Hoya e Canelo Álvarez passou de uma parceria no ringue para uma rivalidade fora dele, alimentada por ressentimentos e acusações. Embora Canelo continue sendo o centro das atenções no mundo do boxe Oscar de la hoya vê em Jaime Munguia mais um jovem talento capaz de se tornar um grande destaque no esporte. A luta de sábado promete emoção dentro e fora do ringue.