Adepois de agitar seus esforços de revitalização em País de Galesatores e empresários Ryan Reynolds e Rob McElhenney estão expandindo sua presença no mundo investimento esportivo.

Necaxa avançando na Liga MX

A dupla agora está de olho no centro Méxicoonde adquiriram uma participação no centenário clube de futebol mexicano, Clube Necaxa.

Clube Necaxaque conta com Eva Longoria entre seus atuais investidores, está em trajetória ascendente desde Longoria, Al Tylise Sam Porter comprou uma participação significativa em 2021.

Reynolds e McElhenneyconhecidos por sua propriedade bem-sucedida do Wrexham AFC, juntaram-se ao grupo de investidores por meio de sua empresa, Empresa RR McReynolds.

Esta mudança não significa apenas um novo capítulo para Clube Necaxa mas também sugere oportunidades potenciais de mídia.

O sucesso da série documental FX “Bem-vindo a Wrexham” gerou especulações sobre um projeto semelhante centrado no clube mexicanoembora nenhum acordo oficial tenha sido confirmado ainda.

Apesar de ser uma franquia de primeira linha no México, Clube Necaxa está preparado para um maior crescimento sob a liderança de Reynolds, McElhenneye seus colegas investidores.

A recente adição do ex-jogador profissional de basquete Matt Walshsócio-gerente da Card Sound Capital Jake Jacksone empresário musical Nick Bruto ressalta a crescente valorização e apelo do clube para investidores nacionais e internacionais.

Reynolds’ trará olhares para a história de Necaxa

O investimento em Clube Necaxa destaca a importância crescente das parcerias com os meios de comunicação social e das ligações com celebridades no mundo do desporto.

À medida que as plataformas de streaming continuam a expandir o seu alcance, há uma clara oportunidade para as franquias desportivas atrairem novos públicos e reforçarem a sua presença global.

Com a Liga MX passando por mudanças estruturais e aumentando a cooperação com a MLS, Clube Necaxa o posicionamento estratégico poderá render dividendos significativos nos próximos anos.

Como Reynolds, McElhenneye seus colegas investidores embarcarem neste novo empreendimento, todos os olhos estarão voltados Clube Necaxa enquanto procura escrever o próximo capítulo de sua história.