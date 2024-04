Diddy apresenta moção para rejeitar algumas acusações em processo de agressão sexual

Diddy quer rejeitar algumas das reivindicações em um de seus casos de agressão sexual… alegando que não pode ser processado sob leis que nem existiam no momento do alegado incidente.

De acordo com novos documentos, obtidos pelo TMZ… Os advogados de Diddy estão reagindo às alegações feitas por Joi Dickerson-Neal — uma mulher que entrou com uma ação contra ele em novembro, alegando que ele a drogou e agrediu sexualmente em 1991.

Joi entrou com seis ações contra Diddy… e agora sua equipe alega que ela não pode processá-lo por várias dessas acusações porque as leis não existiam quando ela diz que ele a agrediu.

Diddy também está contestando suas reivindicações sob a Lei de Pornografia de Vingança do Estado de Nova York, codificada em 2019, a Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada por Gênero da cidade de Nova York – aprovada em 2000 – e a Lei de Pornografia de Vingança de Nova York de 2016.

Basicamente, os advogados de Diddy estão pedindo que as reivindicações sob essas leis sejam rejeitadas com preconceito – embora, é claro, eles também afirmem que sua cliente não cometeu nenhum dos atos alegados, incluindo a agressão sexual que ela afirma ter sofrido em as mãos dele.