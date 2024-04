Entre os links: reação épica do UFC 300, Pereira faz de novo, nocaute viral de Holloway, retorno oficial de McGregor

O UFC 300 superou as grandes expectativas, e quando a poeira baixou no épico evento pay-per-view do UFC, Alex Pereira nocauteou Jamahal Hill rapidamente para manter o título dos meio-pesados, antes de convocar uma luta de pesos pesados ​​no UFC 301 em menos de três semanas.

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel discute a finalização sensacional de Pereira, se ele deve lutar no próximo peso pesado no Brasil, quem deve ser o próximo na disputa pelo título aos 205, e para onde Hill vai após a derrota. Além disso, eles recapitularão o nocaute revolucionário de Max Holloway sobre Justin Gaethje para ganhar o título do BMF, discutirão a infinidade de opções à sua frente, o que vem por aí para Gaethje, a vitória dominante de Zhang Weili sobre Yan Xiaonan, outros superlativos e histórias vindas de Card de grande sucesso de sábado, Conor McGregor x Michael Chandler anunciado para o UFC 303, Islam Makhachev x Dustin Poirier e Sean Strickland x Paulo Costa marcado para o UFC 302 e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Eric “New York Ric” Jackman.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.