Meghan Markle lançou recentemente seu novo site, o Pomar da Riviera Americana, mas é seguro dizer que as coisas não saíram como planejado devido a um fã real anônimo.

Isso porque o site parece ter sido invadido por um ansioso fã real. A versão americana do site permanece intacta, mas o domínio do Reino Unido leva os usuários a um site de banco de alimentos.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

“Não, Meghan. Espero que Meghan não se importe. Pensamentos com Catherine. x”, diz a mensagem da arrecadação de fundos Just Giving, com o domínio ‘.uk’ levando os usuários à página inicial do Trussell Trust.

Na manhã de quinta-feira, a página de arrecadação de fundos recebeu 56, com a meta listada como 1.000. O Russell Trust ajuda a combater a fome e a pobreza no Reino Unido, embora se entenda que o o usuário não é afiliado à instituição de caridade.

Markle lançou seu empreendimento comercial no mês passado

O sequestro vem depois Markle soft lançou sua marca de estilo de vida American Riviera Orchard no mês passado.

A marca possui uma página no Instagram que traz a nova logomarca e direciona os usuários ao site, que no momento conta apenas com lista de espera.

Não há nenhuma palavra sobre o lançamento difícil do site neste momento, embora seu primeiro produto – geleia de morango – foi enviado a 50 influenciadores para um teste de degustação.

Espera-se que o site venda uma variedade de produtos, desde utensílios domésticos, utensílios de cozinha, produtos para animais de estimação e ferramentas de jardinagem, até bebidas, alimentos e condimentos.