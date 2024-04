Harry Styles se torna viral por diversas imagens onde mostra seus quatro mamilos

Estilos de Harry voltou a viralizar nas redes sociais recentemente, no entanto, o motivo pouco tem a ver com a sua música, ou com os seus romances, já que vários utilizadores partilharam imagens do britânico sem camisa mostrando os seus quatro mamilos. É algo que, embora não seja novo, voltou a chamar a atenção de muitos internautas.

As redes sociais chegaram mesmo a pensar que se tratava de uma imagem alterada e que se tratavam simplesmente de rumores falsos, mas nada poderia estar mais longe da verdade, pois é algo que o próprio Styles confirmou numa entrevista no passado ano de 2017.

Performance espetacular de Harry Styles em “As It Was” no BRIT Awards

Ao conversar com Manipulador de Chelsea, ele disse que tem quatro mamilos por causa de uma alteração genética. O apresentador ficou muito curioso com este assunto, que chamou muita atenção após vários rumores que surgiram a partir de imagens de Styles em diversos videoclipes, embora na realidade seja algo que o britânico nunca escondeu.

Tudo partiu do videoclipe da música Kiss You, de 2012, quando Styles ainda pertencia à boy band One Direction e neste videoclipe o torso do britânico música estrela foi revelada, o que deu origem aos primeiros rumores sobre o assunto.

A razão pela qual Harry Styles tem quatro mamilos

Agora, o assunto voltou a viralizar nas redes sociais, onde diversos usuários compartilharam imagens de Estilos de Harry sem camisa em alguns de seus shows onde é possível ver seus quatro mamilos.

Apesar da peculiaridade das imagens, o próprio Styles confirmou na época que isso é resultado de uma condição médica que ele sofre chamada politelia, que consiste na presença de vários mamilos no corpo.

Por causa dessa condição, as pessoas que sofrem dela costumam ter mais pares de mamilos, embora comumente existam apenas dois e estejam localizados um pouco abaixo dos normais.

Geralmente não são considerados mamilos devido ao seu tamanho menor que o normal e porque geralmente não estão totalmente formados. Devido ao seu caráter não invasivo, as pessoas que sofrem desta condição não necessitam de qualquer tratamento.