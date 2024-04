Jimmy Butler choca a todos com penteado selvagem e depois critica a mídia pelo preconceito do Celtics

Jimmy Butler sempre soube se promover e manter seu nome no cenário da mídia nacional. Foi por isso que ele apareceu Dia da Mídia da NBA ostentando um look estilo emo que persistiu ao longo da temporada 2023-24.

No sábado, Butler fez com que todos conversassem novamente com um novo visual. Butler está descansando devido a uma lesão no joelho, mas deu uma entrevista durante Jogo 3. E ele fez isso com o cabelo preso em um estilo nunca antes visto.

Jimmy Butler, do Miami Heat, critica a mídia por falar sobre o Boston Celtics

Os fãs não puderam deixar de rir, mas Butler está realmente se saindo muito bem, considerando todas as coisas. Quanto ao que Butler disse, foi ainda mais polêmico do que o cabelo.

Jimmy Butler critica a mídia por favorecer o Boston Celtics

Butler foi questionado sobre o que ele pode fazer para inspirar confiança de que o calor de Miami pode derrubar o celtas de Boston na primeira rodada. E aproveitou a oportunidade para criticar a cobertura da mídia sobre os celtas.

Acho que acreditamos, mas todo mundo não acredita. Se eu tiver que ouvir mais um elogio sobre Boston em rede nacional, quando ganhamos um jogo, estou cansado de ouvir isso, cara. Está 1 a 1 e vamos subir por 2 a 1. Vejo vocês mais tarde, paz.

O Heat acabou perdendo para o Celtics em uma briga diante de sua torcida. Dada a magnitude da perda, Butler terá que lidar com muitos elogios sobre Boston nos próximos dias.