Joe Biden lê novamente as instruções do teleprompter durante o discurso, ‘Pausa’

Presidente Biden teve mais uma gafe no teleprompter enquanto discursava em uma conferência na quarta-feira… e não é a primeira vez que o prez se atrapalha em um discurso, longe disso.

JB compareceu à conferência anual dos Sindicatos da Construção Civil da América do Norte, onde recebeu o endosso da principal organização trabalhista para sua candidatura à reeleição. No entanto, o grande apoio foi ofuscado por um momento do seu discurso na conferência – que está actualmente a circular online.