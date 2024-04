Joel Embiid tem uma reação dramática pós-jogo e chama a atenção dos fãs dos Sixers após a aquisição dos fãs dos Knicks

EUum confronto de playoffs que parecia mais um jogo em casa para o Knicks de Nova Yorko confronto de domingo contra o Filadélfia 76ers no Wells Fargo Center mostrou o poder inegável da presença dos fãs na pós-temporada da NBA. Apesar de estar hospedado em Filadélfiaa arena ecoou com cantos e rugidos dos fiéis dos Knicks, transformando a atmosfera em uma cena que lembra o Madison Square Garden.

O fervor de milhares de torcedores dos Knicks em território inimigo pareceu inclinar a balança quando os Knicks conquistaram uma tensa vitória por 97-92 sobre os Sixers, assumindo a liderança da série por 3-1. O notável afluxo de torcedores de Nova York não apenas alterou o cenário auditivo, mas também influenciou potencialmente o resultado do jogo em si.

Durante toda a partida, a presença inconfundível de Knicks os fãs reverberaram pela arena, pontuando momentos importantes com seu apoio inabalável. Mesmo quando a Filadélfia Joel Embiid se aproximando da linha de lance livre, a reação retumbante das arquibancadas ressaltou a dinâmica incomum de um suposto jogo em casa inundado de torcedores adversários.

Os fãs dos Knicks tomaram conta da Filadélfia

As cenas pós-jogo refletiram a sensação na quadra, com a estrela dos Sixers Joel Embiid visivelmente descontente com a composição da multidão. A presença esmagadora dos torcedores dos Knicks sem dúvida criou uma atmosfera desconhecida para o time da casa, contribuindo potencialmente para Embiid‘s lutas no quarto período, em que ele não conseguiu fazer um único field goal e conseguiu apenas um ponto.

Embora os fiéis dos Knicks sem dúvida tenham desempenhado um papel na formação do ambiente, o resultado do jogo também destacou as oportunidades perdidas para os Sixers. Apesar da torcida barulhenta, o Philadelphia teve amplas chances de garantir a vitória, principalmente porque nenhum dos jogadores dos Knicks encontrou o ritmo de arremesso. No entanto, um desempenho de destaque de Jalen Brunson, que somou impressionantes 47 pontos, selou a vitória de Nova York.

À medida que a série volta para Madison Square Garden para um jogo 5 crucial, os Sixers enfrentam a perspectiva assustadora de enfrentar uma torcida eletrizante que promete atingir níveis de intensidade sem precedentes. Se o espetáculo de domingo servir de indicação, Joel Embiid e seus companheiros estão se preparando para uma atmosfera inesquecível enquanto os Knicks pretendem avançar para a próxima fase.