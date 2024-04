Katy Perry escorrega durante um show ao vivo e cai de cima de sua roupa estranha

Katy Perry teve um acidente com um de seus vestidos estranhos, mas não estava no palco.

Desta vez foi na mesa do júri de um programa de TV. A artista está gostando de seu trabalho como jurada no popular programa norte-americano ‘Ídolo americano’ mas de repente ela se viu em um daqueles momentos “trágicos”.

Katy Perry sofre um grande problema com seu vestido chamativo ao vivo

A cantora quis compartilhar várias fotos no Instagram nas quais vocês pudessem ver como ela estaria vestida para a gala musical do show naquela noite.

Perada, que encara as coisas com bom senso de humor, escreveu: “Se você vir um tubarão, você está com o cérebro esquerdo, se você ver o #idol esta noite, você é meu melhor amigo”, em referência ao seu top.

Perry e seu guarda-roupa apresentam mau funcionamento

Mas logo depois ela se viu em um momento difícil. Perada estava em modo de júri completo sem que nada acontecesse… mas de repente o aperto em sua blusa quebrou e ela estava quase sem camisa na frente do público lotado assistindo ao show.

Ela mesma tentou dar um tom alegre ao momento delicado que atravessava. “Preciso que a parte de cima permaneça”, “Se não consertarmos, esse show vai conseguir mais do que eu queria”, explicou ela.