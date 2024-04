Kourtney Kardashian defende seu corpo pós-bebê dos trolls online

Kourtney Kardashian está novamente se defendendo de pessoas que acham que ela não parece tão elegante quanto suas irmãs – dizendo que ama seu corpo pós-bebê… apesar do que os trolls pensam.

Kourtney respondeu a esse comentário, encerrando a conversa negativa com uma mensagem de amor próprio… deixando claro que ela ama seu corpo em qualquer tamanho.

O comentarista do OG escreveu: “Agora você sabe que ela não vai gostar dessa foto… haha, é o aniversário dela, Kim… haha”.

Kourtney respondeu: “EU ADORO essa foto! Sou eu e minhas irmãs nos divertindo muito em uma viagem com nossos filhos… e as lembranças durarão para sempre! E eu ADORO esse corpo que me deu meus 3 bebês grandes e meu garotinho.”