euionel Messi teve um desempenho excelente, já que o Inter Miami não mostrou piedade contra o New England Revolution, derrotando-os por 4 a 1 em uma partida disputada no Gillette Stadium, em Boston.

Lionel Messi atingiu 1.200 assistências na carreira

Tomas Chanclalay deu ao New England Revolution a vantagem aos 40 segundos de jogo, mas um duplo de Lionel Messi aos 32 e 67 minutos, outro gol de Benjamim Cremaschi aos 83 minutos, e outro gol de Luis Surez aos 88 minutos deram aos Herons mais três pontos para consolidar sua posição na liderança da Conferência Leste.

Miami saiu de posição em campo aos 40 segundos de partida quando Tomas Chanclay recebeu um passe direto para abrir o placar Campo do Estádio Gillette.

Messi jogou no modo deus

Apesar da boa jogada do New England nos primeiros minutos, o prazer de sair na frente durou meia hora, assim como aos 32 minutos Lionel Messi marcou presença com o primeiro gol para empatar o placar em Boston.

Após o empate, o Inter Miami começou a assumir o controle do jogo aos poucos assumindo o controle do jogo, que valeu a pena aos 67 minutos com Lionel Messi segundo gol e a reviravolta para o clube da Flórida.

Messi marca o gol do empate do Inter Miami em Foxborough

Miami assumiu o controle da partida e Benjamim Cremaschi marcou o terceiro golo dos visitantes aos 83 minutos, e os três pontos ficaram praticamente do lado da equipa de Gerardo ‘Tata’ Martino.

Apesar de não ter começado a partida, Luis Suarez entrou em campo aos 64 minutos, eSuárez marcou presença no marcador aos 88 minutos do jogo com um grande golo, que foi precedido por um serviço de Lionel Messi.

Com este resultado, o Inter Miami consolida a posição de líder da Conferência Leste com 21 pontos, e o melhor time de toda a MLS. Enquanto isso, Nova Inglaterra permanece com quatro pontos, na última posição do campeonato.

Pela 11ª data do torneio, o Inter Miami fará as homenagens ao New York Red Bulls e o New England visitará o Incêndio de Chicago em ‘A cidade dos ventos’.